Fals paté de llenties i nous

Actualitzada 23/05/2018 a les 10:33

Ingredients per a 4 persones

Elaboració

Aquesta preparació es pot servir com un primer plat amb amanida i pa o per preparar entrepans diferents als habituals. Els llegums són aliments amb una densitat de nutrients tan completa i aporten tants beneficis per a la salut, que s’aconsella que estiguin presents a la dieta almenys dues o tres vegades a la setmana. La llentia en particular té un elevat contingut en fibra, proteïna, fòsfor i ferro. La recepta que presentem avui també inclou llimona, una extraordinària font de vitamines, sobretot la C, que es troba especialment a la polpa, i és molt bona per augmentar l’absorció del ferro vegetal abundant a les llenties.Un altre dels ingredients claus d'aquesta recepta és la nou que aporta àcids grassos poliinsaturats (omega 3) i proteïnes. A més d'hidrats de carboni, fibra, calci, potassi i altres minerals.Aquesta preparació, a més de molt saborosa, resulta una alternativa molt bona als patés o embotits a l’hora de preparar els entrepans.400 g de llenties cuites80 g de nous pelades2 grans d’all2 llimones1 cullerada de cafè de comí en pols4 cullerades soperes d’oli d’olivaSal iodada i pebreEs pelen i es piquen els alls.Es trituren les llenties, amb les nous, els alls, el suc de la llimona, l’oli, el comí, sal i pebre. S’hi pot afegir una mica d’aigua per millorar-ne la consistència i més suc de llimona, si cal.Conservem el paté en la nevera en un recipient hermètic. Aguanta almenys una setmana. Cal dir que qualsevol tipus de llenties serveix per fer aquesta recepta. Tot i que aquesta recepta opta per les llenties, també es pot fer servir qualsevol altre llegum cuinada o de pot.