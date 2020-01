Crema suau d'espàrrecs silvestres amb poma i formatge

Una bona opció per cuinar els espàrrecs silvestres de temporada

17/01/2020 a les 13:04

La temporada d'espàrrecs silvestres (trigueros) s'estén des de març fins a maig, encara que algunes varietats també es donen al febrer i juny. Destaquen pel seu alt contingut en vitamina I, encara que també contenen niacina i vitamines A i C, a més de minerals (calci i, en menor mesura, ferro i magnesi). Són en definitiva un aliment molt saludable que podem aprofitar per fer una deliciosa crema suau amb un toc diferent que li donarà la poma.Podem afegir formatge. En aquest cas, hem optat per formatge Gorgonzola. El resultat és una crema de sabor molt suau i encertada combinació de sabors, que li donen un toc diferent.IngredientsEspàrrecs silvestresUna pomaUna cebaMig porroDos dents d'all100 grams de formatge Gorgonzola80 ml de nata líquida50 ml d'oli d'oliva verge extraSal i pebrePreparacióRentem bé els espàrrecs i ens assegurem de treure les restes de terra i els tallem en trossos. Podem reservar unes puntes per decorar.Posem una mica d'oli en una cassola i sofregim la ceba amb el porro i les dues dents d'all laminats durant uns 5 minuts a foc mitjà.Afegim els espàrrecs i les pomes trossejades. Sofregim durant uns 10 minuts a foc mitjà.Cobrim amb aigua, tirem la sal i el pebre i deixem coure fins que la verdura estigui tendra, vigilant que no es quedi sense líquid.Retirem la cassola del foc quan ja estigui cuita. Amb ajuda d'una batedora triturem la verdura amb una mica de l'aigua de cocció. En funció si ens agrada més o menys lleugera afegirem més o menys brou. Com amb totes les cremes de verdures, podem optar per colar-la i així assegurar-nos que no queden fils i aconseguir una textura més homogènia.Després farem la crema de formatge. Posem a escalfar la nata en un cassó, i quan estigui calenta afegirem el formatge, que es fondrà ràpidament. Aquesta crema la podem fer servir per decorar tirant per sobre de la crema de verdura o bé barrejar-la directament.Afegim un rajolí d'oli. També podem tirar uns trossets de formatge parmesano, uns crostonets de pa torrat i les puntes dels espàrrecs a la planxa per sobre, que serviran per decorar.