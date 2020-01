Recepta per fer unes hamburgueses diferents: sense carn

La recepta es pot adaptar i enlloc de pebrot es poden fer servir les verdures que més ens agradin

Cada cop és més habitual tastar alternatives a la carn sigui per motius ètics, per salut o per variar una mica la nostra dieta. Un dels aliments més versàtils als què recorrem són les hamburgueses vegetals. Sovint les trobem ja als supermercats o botigues d'alimentació però també les podem cuinar a casa de manera molt senzilla. Una proposta saborosa és fer hamburgueses de soia texturitzada o cosa que és el mateix, processada de tal manera que simula la carn però vegetal. La recepta es pot adaptar i enlloc de pebrot pots fer servir les verdures que més t'agradin.1/2 pebrot verd1/2 pebrot vermell1/2 ceba50 gr. de soia texturitzada fina1 polsim d'orenga1 polsim de julivertFarina de cigronsSalPebre vermellPrimer posem en remull la soia texturitzada per tal d'hidratar-la en aproximadament el doble de quantitat d'aigua que de soia i deixem fins que estigui toveta (la fina triga molt poc a hidratar, així que en uns minuts està llesta). També podem fer servir brou perquè quedi més saborosa.Mentrestant, rentem les verdures i les piquem. En aquest cas, el pebrot verd, vermell i la ceba però podem fer servir les verdures que més ens agradin.Quan la soia estigui prou hidratada, l'escorrem per evitar posar l'aigua a la paella.Barregem la soia, els pebrots i la ceba en un bol i afegim un polsim de sal i pebrot picant. També afegim l'orenga i el julivert. Removem i comencem a afegir farina prèviament diluïda en aigua que lligarà bé els ingredientsTreballem la massa amb les mans fins que tinguem una textura consistent, que no s'endureixi molt, però que vegeu que els ingredients queden integrats i amb consistència suficient. Les podem arrebossar en pa ratllat.Les fregim amb una mica d'oli i a tastar-les.