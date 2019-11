Deliciós Brownie de xocolata amb maduixes

Amb aquest brownies de maduixes gaudirem del plaer de la xocolata i aquesta fruita de temporada de manera deliciosa

08/11/2019 a les 12:09

Brownie amb maduixes.

Ingredients:

Preparació:

Browni amb maduixes versió vegana

Preparació

Des del mes de març i fins al juny és quan podrem trobar en els nostres mercats les millors maduixes. La maduixa és un aliment ric en vitamina C i, per tant, el seu consum té efectes antioxidants en el nostre organisme, al mateix temps que resulta interessant l'efecte desinfectant i de resistència davant les infeccions. A més a més, tot i que l'aportació calòrica sigui baixa, la interessant aportació d'hidrats de carboni fa que les maduixes ens donin una bona dosi d'energia.Des del Diari Més us proposem dues receptes que no us decebran perquè tenen dos ingredients que pocs refusen, maduixes i xocolata. La segona proposta per tots aquells vegans o vegetarians, intolerants a la lactosa o que no poden prendre determinants ingredients però que no estan disposats a renunciar a certs plaers.200gr de xocolata, pot ser fondant4 ous 50gr de farina120gr de sucre 100gr de mantega o margarina150gr de maduixes trossejades50gr. de nous trossejades1 cullerada de canyella en pols1 cullerada de vainilla ensucradaFon la xocolata amb la mantega en el microones fins que vegis que queda ben fos sense trossos.Separa els rovells dels ou de les clares dels ous. Guarda-ho.Bat les clares fins a arribar al punt de neu. Guarda-ho.Pren el bol amb les gemmes i tira el sucre. Barreja-ho bé i incorpora la xocolata fosa amb la mantega o margarina i remou tot molt bé fins que et quedi una massa homogènea.Després afegeix les nous trossejades i remou bé. Seguidament tira la farina i torna a barrejar. Quan estigui barrejat de manera homogènea afegeix les clares d'ou i barreja-ho amb cura i de manera constant.Prepara el motlle per introduir al forn i unta de margarina, mantega i cobrint-ho amb paper vegetal de cuina.Aboca tot en el motlle que triïs per posar al forn. Escalfa el forn a 150º C i deixa-ho uns 30 minuts en total.Quan estigui en el forn i vegis que està començant a quallar (depèn del forn però potser als 15 o 25 minuts) col·loca damunt les maduixes trossejades.Ingredients:300 gr de farina350 gr de sucre1 culleradeta de llevat1 culleradeta de sal30 grams de cacau en pols250 ml d'aigua 200 gr de xocolata200 gr de margarina50 gr de nous 100 ml de nata vegana per muntar (opcional)Barregem ben tots els ingredients secs: farina, sucre, sal, llevat i cacau. Després fonem la xocolata a foc lent juntament amb la margarina. A continuació afegim a la xocolata les nous en bocinets petits i l'aigua per després anem agregant la barreja a poc a poc a la farina.Ens assegurem que no quedin grumolls i aboquem en el motlle que anem a fer servir.Introduïm en el forn prèviament escalfat a 150º durant 50 minuts. Deu minuts abans de treure afegim les maduixes trossejades. Deixem refredar.Mentre podem anar muntant la nata seguint les instruccions. Habitualment amb una batidora amb varetes i afegim el sucre.Amb aquest brownies de maduixes gaudirem del plaer de la xocolata i aquesta fruita de temporada de manera deliciosa.