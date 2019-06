Amanida de quinoa, granada i menta

Cal tenir en compte un aspecte important: la quinoa ha de rentar-se abans de coure-la per eliminar la saponina que conté i que donaria un sabor amarg al plat

Actualitzada 26/06/2019 a les 09:36

Ingredients

Passos a seguir

La quinoa és tècnicament la llavor d'una herba, encara que és considerat un gra. Tothom hem sentit parlar que la quinoa és un súper aliment, però què vol dir exactament això? En comparació d'altres grans integrals, és relativament rica en proteïnes, ferro i magnesi i això la fa molt interessant nutricionalment. El seu sabor és agradable i de textura suau. És excepcionalment versàtil i fàcil de fer servir fent hamburgueses, sopes, postres, les possibilitats de la quinoa en la taula són infinites.... però si encara no l'has fet servir pots començar per una amanida senzilla com la que et proposem des del Diari Més.Es cuina en 15 a 20 minuts i és molt saludable. Només cal tenir en compte un aspecte important:i que donaria un sabor amarg al plat.2 tasses de quinoa cuita1/4 tassa de grans de magrana1/2 tassa de brots tendres d'amanidafulles de mentaun grapat de cacauets o nous50 grams de formatge fetacoriandreoli d'oliva verge1.Rentar la quinoa2.Posa la quinoa en un bol i cobreix-la amb aigua.3.Frega la quinoa entre els dits i veuràs com l'aigua s'enterboleix (és la saponina que s'està desprenent). Escorre bé la quinoa amb un colador de malla fina. Retorna la quinoa al bol i repeteix fins que l'aigua no s'enterboleixi. Amb 3 o 4 vegades acostuma a ser prou. Quan l'aigua estigui neta posa la quinoa en el colador i esbandeix directament sota l'aixeta.4.Bullir la quinoaEn un cassó gran posa l'aigua i la quinoa. Posa el cassó a foc mitjà fort. Quan l'aigua bulli tapa el cassó i baixa el foc al mínim. Deixa que es cuini la quinoa a foc lent durant 20 minuts. Quan per fi estigui la quinoa ben cuinada retira-la del foc i deixa-la reposar sense remoure uns minuts perquè no es trenquin les llavors.5.Barrejar els ingredientsEls brots tendres d'amanida els podem col·locar com a base i després afegir la quinoa cuita, els grans de la magrana, els cacauets o nous (el que preferim) i el formatge feta. Si volem una versió vegana o no vols incloure formatge, una magnífica opció és fer servir cigrons bullits.Per alinyar l'amanida podem optar per una barreja amb el coriandre i la menta ben picada, oli d'oliva verge extra i una mica de sal. Ho afegim a l'amanida just abans de servir.Afortunadament, cada vegada estan sent més populars en les nostres cuines. Admet moltes combinacions i fins i tot és pot fer servir en sopes o postres. Ja no hi ha excusa per dir que no sabem què fer amb aquest aliment tan complert.