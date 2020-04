5 idees per mantenir-se actiu durant el confinament

Youtubers com Patry Jordán ofereixen a diari contingut nou per fer esport

Actualitzada 23/04/2020 a les 13:33

Millorar la qualitat física i el funcionament de l'organisme, prevenir malalties o millorar la salut mental i la qualitat del son, són alguns dels molts beneficis que té realitzar esport. Si després de llegir això t'has animat a incorporar a la teva rutina fer esport en aquest temps de reclusió forçada, continua llegint. I és que a la xarxa trobem un munt d'opcions per a moure el cos sense sortir de casa. A continuació et presentem 5 opcions per fer esport des de la teva llar.Exercita't com al gimnàs amb Patry JordánPatry Jordan, amb més de 7,5 milions de seguidors al seu canal de Youtube gymvirtual, és sens dubte una de les influencers fitness més rellevants del nostre país. Al seu canal ofereix tot tipus de rutines d'esport que van des del nivell més bàsic fins al més professional. Vídeos d'exercicis cardiovasculars, rutines d'abdominals o glutis... Tot això i més t'ofereix la guia de fitness Patry Jordán.Descobreix el poder del ioga amb Xuan Lan YogaSi ets més d'esports com el ioga, tenim la millor recepta per a tu: Xuan Luan Yoga, una plataforma online gratis gestionada per la professora experta Xuan Luan. A la seva pàgina web podràs trobar vídeos i consells per a incorporar la meditació i el ioga al teu dia a dia. Així que ja saps, si sempre has volgut introduir-te en aquest món però no trobaves el temps, ara és el millor moment.Balla sense parar amb Dance Fitness with JessicaUna altra opció per fer esport és posar-se a ballar sense parar. I és que no hi ha millor opció per alliberar les tensions de passar tot el dia tancat a casa que movent-se al ritme de les cançons més actuals. Al canal de Youtube Dance Fitness with Jessica podràs trobar unes sessions de ball molt mogudes dirigides per l'estrella fitness de Youtube Jessica Bass.Posa't en forma amb Tone it upAcabar la quarantena amb un cos tan potent com el que tenen els teus referents preferits és possible. El canal de Youtube Tone it up gestionat per les entrenadores personals Karena i Katrina ofereix una infinitat de rutines de diferents durades que t'ajudaran a posar el teu cos en forma. A més, també tenen vídeos curts de meditació!Relaxació i pilates amb Melissa WoodIntrodueix-te en el món de la relaxació, el ioga i el pilates seguint els vídeos de Melissa Wood. Melissa Wood Health és el nom del seu espai de Youtube on podràs seguir diferents rutines des del teu propi menjador de casa. Al seu canal també podràs trobar llistes de vídeos amb consells de salut i nutrició.