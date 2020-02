La Serra de Llaberia, territori de llegendes i misteris

Una terra plena de contrastos constants i sobtats que configuren paisatges d'espectacularitat única

Actualitzada 06/02/2020 a les 13:02

Proposta de ruta

La Serra de Llaberia, un petit món muntanyós aïllat i desconegut, que encara conserva tots els seus valors més essencials. Un territori, entre les Muntanyes de Prades i les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, replet de colors i formes capritxoses, molt proper a grans centres urbans i turístics. Una terra plena d'una diversitat agosarada, de contrastos constants i sobtats que configuren belles estampes paisatgístiques. Actualment la serra de Llaberia s’ha convertit en un punt de visita obligat pel món excursionista gràcies a l’espectacularitat dels seus paisatges. Si volem saber més sobre aquesta Serra espectacular, podem adreçar-nos al Consorci Serra de la Llaberia. La Serra de Llaberia pel seu aspecte és també una inspiració per recrear un món de mitologia, llegendes fantàstiques, màgia i misteris. Unes muntanyes i pobles que han estat escenari d’abundants històries relacionades amb bèsties endimoniades, tresors amagats i personatges històrics i llegendaris.

Us proposem una ruta per conèixer-la millor. Des de Colldejou, l'etapa 19 del GR-7 avança seguint el sender que portava de l'etapa 18 deixant enrere en el camí un centre hípic abans de prendre una pista d'ascens a un coll. De forma suau, trobem en el camí els passos de la variant GR 7.3 mentre que, més endavant, la nostra ruta comença a baixar deixant les crestes de la Serra de Llaberia a l'esquerra. Més endavant, després d'ascendir un tram per unes empinades parets, hem de creuar a l'altre costat per trobar el camí en descens de la pista. Així, continuem la ruta fins a trobar un gir a l'esquerra en el nostre itinerari que, en direcció sud-oest, ens porta a connectar amb un sender de bon ferm pel qual començar a ascendir en ziga zaga.

El pas del Portell ens espera més endavant amb les vistes del cim de la mola de Colldejou i, deixant enrere aquesta zona, el sender avança en un suau descens per l'altre vessant que ens porta fins a un rierol. Després de creuar-lo, trobem en el camí el llogaret de Llaberia, a gairebé sis quilòmetres de distància del començament de l'etapa. Continua el següent tram en descens, endinsant-se més endavant en un barranc pel qual baixem des de la part més alta cap a la seva zona més profunda. El camí que prenem destaca pel seu bon estat i, entre espessa vegetació, va a parar al fons del barranc. Allà, trobem un carril amb els pilars d'un vell pont i, per ell, comencem un ascens suau amb el qual sortim, a poc a poc, del barranc. El GR 7 desemboca en una zona de vinyes i continua el seu camí fins a trobar, una mica més endavant, el desviament cap a Capçanes. L'enllaç amb el PR-C 92, la Fou, Mas del Collet o en enllaç amb el PR-C 88 apareixen també en l'itinerari abans de trobar, a l'esquerra del camí, el punt més alt del recorregut: el Montalt.