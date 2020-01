Una excursió que ens descobrirà un bosc molt especial i carregat de misteri pel municipi d'Argentera

Actualitzada 16/01/2020 a les 13:15

Aquest cap de setmana podem optar per una proposta perfecta per fer amb infants: la ruta del bosc de les Bruixes , una excursió que ens descobrirà un bosc molt especial i carregat de misteri pel municipi d'Argentera. Aquesta és una excursió que transcorre per camins i pistes sense dificultat tècnica. La distància és de 7.42 quilòmetres i la ruta és circular.



En altres temps, aquests boscos estavenque es refugiaven en construccions rudimentàries a les balmes, com ara la cova del Cinto., mentre durava el procés de combustió de la pila de carbó, ja que calia anar-la mantenint i vigilant. En l’actualitat el que va començar com a una experiència impactant dissenyada per als nens de l’Argentera, ha convertit aquest bosc un món màgic deLa ruta del bosc de les Bruixes parteix del poble de l’Argentera seguint uns metres la carretera que uneix aquest amb Escornalbou. Poc després, podem desviar-nos per una pista forestal que segueix una estona el curs del

Posteriorment, s'arriba a una esplanada a on acaba la pista i de seguida ens endinsarem en l’ambient màgic del bosc de les Bruixes. El que va començar com una activitat pensada per distreure i impressionar la canalla de l’Argentera, ha convertit aquest singular i frondós bosc en un indret atractiu per excursionistes i curiosos.



Si ens aturem per visitar la Cova del Cinto, descobrirem una vauma que ara trobem tan ben cuidada i conservada, a on encara podem observar la fresquera i algun armariet per guardar les conserves, hi vivia tot una família durant la temporada de carboneig.

De tornada a l’Argentera coneixerem llegendes de bandolers al voltant dels Estrets, curiositats sobre la construcció del túnel del ferrocarril de l’Argentera i sobre el passat agrícola d’aquestes terres.



Font, aquí.