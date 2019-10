El Castell dels Montserrat d'Altafulla obre per primer cop les seves portes

Els visitants podran contemplar el pati d’armes, la galeria renaixentista, i el jardí, i les reserves s’han de tramitar a l’Oficina de Turisme

La Vila Closa d'Altafulla

El Castell dels Montserrat d’Altafulla s’obrirà per primera vegada al públic aquest dissabte 26 d’octubre. L’activitat consistirà en una visita gratuïta, d’una durada de 30 minuts, que s’iniciarà des de la porta reixada del Castell, s’entrarà pel jardí on se situen les dues torres que condueix al pati d’armes, a l’interior; continuarà cap a la galeria renaixentista, i culminarà a la porta principal, amb sortida a la plaça de l’Església.Un dels encants de la visita serà la galeria renaixentista, de principis del segle XV, i que, amb el pas del temps s’hi ha afegit nous elements arquitectònics alguns d’ells incorporats el 1929. El Castell d’Altafulla o Castell dels Montserrat és un palau castell que data del 1059, i és l’únic privat de la xarxa de Castells del Baix Gaià, que més ben conservat està.És Francesc de Montserrat, el primer marquès i propietari del Castell, qui li dona nom. Més tard, el marquesat va canviar de cognom, i ara és la família Suelves qui en té la titularitat. És l’únic castell privat de la xarxa de Castells del Baix Gaià, i el que es troba en millors condicions.Està previst que per dissabte s’organitzin un total de cinc visites. La primera començarà a les 9:15 hores, i la darrera, ho farà a partir de les 12:30 hores. En el cas de la visita de les 11:00 hores, els participants tindran l’oportunitat d’ampliar-la amb una visita al conjunt de la Vila Closa, declarada el 1998 per la Generalitat de Catalunya Bé Cultural d’Interès Nacional pel seu conjunt historicoartístic.Les visites es limitaran a un màxim de 20 persones per torn, de manera que aquelles persones que hi vulguin prendre part hauran de reservar la seva plaça de manera anticipada a l’Oficina de Turisme, o a través del telèfon 977651426.Aquests horaris es repetiran cada primer dimarts i cada últim dissabte de mes durant tot l’any, a excepció dels mesos de juliol i agost i el període de Setmana Santa, quan la família Suelves gaudeix de les seves vacances al municipi.La Vila Closa és l’antic nucli medieval emmurallat. La major part de les cases que s’hi poden contemplar van ser bastides durant el decurs del segle XVIII. L’any 1998 la Generalitat de Catalunya va declarar Bé Cultural d’Interès Nacional el seu conjunt historicoartístic. Aquesta visita que pot ampliar la del Castell dels Montserrat és un màgic passeig per la història d'Altafulla i els seus racons més emblemàtics, amb visita inclosa a l'Església de Sant Martí.De les antigues muralles, remodelades durant els segles XVII i XVIII, se’n pot resseguir el perímetre, especialment per la banda de ponent, voltant el castell. Es conserven restes importants, com les dues torres cantoneres. Darrera de l’església reposa també un bloc de pedra de Colsero de l’època romana.