Excursions de tardor des de la Cova de la Font Major, on neix el riu Francolí

Aquesta cova situada a l'Espluga del Francolí forma part de la nostra història donat que és on van viure els primers homes i dones que van habitar el que després seria Catalunya

Actualitzada 26/09/2019 a les 09:41

La Cova de la Font Major



Nova xarxa d'itineraris des del Parc Fluvial

L'Espluga del Francolí a la Conca de Barberà se situa a una zona molt interessant per gaudir del patrimoni natural i històric: el Monestir de Poblet, el Castell de Milmanda , Montblanc...A més, des d'aquest municipi podem descobrir tota una xarxa d'itineraris saludables. Es tracta de recorreguts que transcorren tant per dins del nucli urbà com pel seu entorn. Estan connectats entre ells i senyalitzats per tal de facilitar la pràctica d’activitat física com a hàbit saludable.Aquest nucli de població és molt conegut per la Cova de la Font Major , lloc de naixement del riu Francolí. Es tracta d'una de les set coves més llargues del món formades en conglomerat, amb 3.590 m de corredors. Aquesta cova forma part de la nostra història (o pre-història per ser concís) donat que és on van viure els primers homes i dones que van habitar el que després seria Catalunya. Les exploracions espeleològiques realitzades a partir del 1956, data en què fou redescoberta pels mitjans científics, fins a l'any 1990, han ultrapassat els 3.590 metres de galeries i han recorregut bona part d'un riu subterrani que sorgeix a l'exterior per la font Major. Això fa que aquesta cova assoleixi l'estàndard internacional de gran cavitat i que, per les seves dimensions, sigui una de les coves més llargues del món, formades en conglomerats.Tot i que va ser utilitzada fins a l'època romana, a partir de llavors, la cova de la Font Major va ser ignorada. L'any 1853 fou descoberta accidentalment quan un veí del carrer de Sant Antoni, al centre de municipi, va obrir un pou a casa seva, i es va trobar amb la gran galeria. Una part de la cova s'ha habilitat com a museu, únic en el món d'aquestes característiques.Per complementar la visita o fer una estada de diversos dies, l’Espluga de Francolí ofereix una sèrie de rutes per descobrir la natura. Existeixen ja algunes rutes senyalitzades. Ara s'està treballant en una nova xarxa d’itineraris saludables que permeten descobrir altres recorreguts de la zona, que adquireix un color captivador quan arriba la tardor. Pròximament, un nou projecte veurà la llum amb quatre nous itineraris. Aquests recorreguts units amb els ja existents, s’han senyalitzat de forma homogènia amb els criteris de la Direcció General de Turisme.Els nous recorreguts tenen el parc fluvial com a punt d’inici, prop del naixement del riu Francolí, i transiten per la proximitat del nucli urbà del municipi.El projecte s’enllestirà abans d’acabar l’any. Mentre que incorpora les 4 noves propostes que prenen el nom d’itinerari saludable i que amb una dificultat fàcil i moderada amb una distància de 6 a 10 quilòmetres. Per bé que la senyalització ja està instal·lada, el projecte encara no està del tot enllestit. S’incorporarà un plafó informatiu i es distribuiran fullets promocionals.