Les deu millors Escapes Rooms del Camp de Tarragona

1.AGTC International-Reus

Una de les Escapes Rooms millor valorades és AGTC International www.agtc.international. Fan servir última tecnología i utilitza un sistema nou, en el qual cap persona acompanya als jugadors. Aquesta Escape Room està basada en la Teoria de les Intel·ligències Múltiples ideada pel psicòleg estatunidenc Howard Gardner com a contrapès al paradigma d'una intel·ligència única. Va proposar que la vida humana requereix del desenvolupament de diversos tipus d'intel·ligència. Per això aquesta Escape Room busca nous subjectes per a millorar els sistemes d'intel·ligència artificial. El seu missatge és «La nostra corporació sempre està a la recerca de nous candidats per a formar part de la nostra prova d'aptitud. No tothom és apte per a això. Si creus que reuneixes les qualitats, et reptem al fet que accedeixis al nostre procés de selecció».