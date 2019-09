Cinc idees imprescindibles per acomiadar l'estiu al Camp de Tarragona

Veure les estrelles a Prades o realitzar una excursió en Paddle Surf a la Platja Llarga són algunes de les idees

12/09/2019 a les 13:14

Veure les estrelles a Prades

Paddle Surf a la Platja Llarga

Submarinisme a la Costa Daurada

Kayak des de la La Mora

Apropar-se a un far a contemplar la posta de sol

L'estiu està tocant al seu fi però encara podem treure profit de les darreres setmanes d'aquesta estació, o optar per acomiadar-la amb algunes idees que ens permetran gaudir de la llum especial del mes de setembre i de temperatures càlides.Des del Diari Més hem seleccionat algunes que poden resultar atractives per acomiadar la temporada més càl·lida de l'anyPrades, a gairebé 1.000 metres d’alçada, és un dels llocs ideals del Camp de Tarragona per gaudir de observacions astronòmiques d’alta qualitat. Aquesta qualitat del cel nocturn de Prades el fa un lloc idoni per a l’observació de fenòmens astronòmics. Compten amb un calendari amb les properes activitats, diverses propostes a la carta així com un breu resum de totes les activitats realitzades fins ara. Si volem fer-ho de manera guiada, l'entitat Astroprades ofereix diferents opcions per fer-ho.Des de ja fa uns anys el Paddle Surf o Stand Up Paddle (SUP) s’està consolidant com l’esport de platja preferit de cada vegada més gent. El Club de Vela de la Platja Llarga ofereix aquesta possibilitat a un preu de 15 euros. Disposen de taules rígides o inflable.Si busqueu un submarinisme diferent, esteu cansats de veure espècies animals i sou uns grans experts en submarinisme, la Costa Daurada és el lloc ideal per a vosaltres. El més famós és El Cavour, un vaixell de vapor a una profunditat de 52 metres, que va ser enfonsat per un submarí alemany l’any 1917. Tot i que per veure aquest últim, es requereix una gran experiència. Una altra opció és El Rogelia a 23 metres de profunditat.Durant quatre hores i per un preu de 30 euros, des de La Mora podem gaudir d'excursions pel litoral tarragoní. En aquesta excursió es pot gaudir de les vistes des del mar del Bosc de la Marquesa, Cala Fonda i Cala de la Roca Plana, Cala Jovera, les coves de Tamarit, el Castell de Tamarit i la Platja de Tamarit. Aquestes excursions sónaptes per tots els públics, només cal saber nedar i ser major de 12 anys.El Camp de Tarragona compta amb diversos fars on apropar-se al capvespre i gaudir de la transformació dels colors del cel fins que s'enfosqueix. Un d'aquest és el Far de Salou al qual arribem després de recorre els 300 metres de Camí de Ronda. Està obert tots els dies de l'any, de deu del matí a la posta de sol. Inaugurat l’abril de 1858, disposa d’una torre central de color vermell que encara avui, dia rere dia, il·lumina el Golf de Sant Jordi de la Costa Daurada. Disposava d’una llum blanca alimentada per oli d’oliva, que podia albirar-se des de 14 milles. Dos torrers eren els encarregats de fer-lo funcionar. Després, a mesura que van passar els anys, la tecnologia es va anar implementant. Pel camí de Ronda, descobrirem tres miradors distribuïts al llarg del recorregut permeten aturar-se i gaudir de la Costa Daurada amb tot el seu esplendor.