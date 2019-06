Descobrir el Territori Jujol al Camp de Tarragona

L'ermita de Montserrat s'ubica a Montferri i està inspirada en el projecte de Jujol

Ermita de Montserrat

La Universitat Rovira i Virgili (URV), amb el suport de la Diputació de Tarragona, promou una ruta turística pels setze espais més emblemàtics de l’arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol, repartits arreu del Camp de Tarragona.Si bé inclou el Teatre Metropol de Tarragona i la Casa Bofarull dels Pallaresos, la majoria són petites esglésies en pobles de l’Alt i Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès.La URV creu que l’obra de Jujol, considerat un dels deixebles de Gaudí, «és molt més valorada a Barcelona que a la seva terra natal». Amb l'objectiu de difondre i alhora preservar aquest patrimoni, en bona part desconegut per al públic, la Universitat planteja aquest circuit, batejat com a Terrritori Jujol , que ja es difon a través d'una web. El visitant podrà segellar una cartilla cada cop que visiti un dels espais. Els punts més emblemàtics queden marcats amb aquesta imatge:El Teatre Metropol de Tarragona, la Casa Bofarull dels Pallaresos, l’església del Sagrat Cor de Vistabella o l’ermita de la Mare de Déu del Roser de Vallmoll són algunes de les obres de Jujol que conformen la ruta. La majoria són esglésies o temples propietat de l’Arquebisbat.La proposta que portem avui és visitar l'Ermita de Montserrat.El projecte de Jujol tracta de portar la muntanya de Montserrat sencera al camp. Per descobrir aquest espais, arribem per la carretera T-204 a Montferri. Es pot veure l'exterior en qualsevol moment però si volem descobrir l'interior cal concretar horari al telèfon: 686 763 239.Jujol, en aquest projecte, va aprofitar un petit turó a pocs metres del poble i, coronant l’ondulació del terreny, Jujol construeix una plataforma on situar el santuari. La ubicació de la construcció és al límit de la plataforma, havent de construir una part en voladís perquè així, des del camp, sigui el més visible possible. Tot el projecte, des de l’estructura d’arcs parabòlics entrecreuats a la tanca de la plataforma, és una metàfora de la muntanya de Montserrat de tal manera que és igual des d’on es vegi, com la muntanya a la que fa referència, sempre veiem les verticals amuntanyades.El santuari s’erigeix per la necessitat de tenir un espai sagrat dedicat a la Moreneta al Camp de Tarragona. El promotor inicial va ser el cosí de Jujol que li va encarregar sense pensar en la part econòmica. El projecte el comencen a construir dos treballadors amb l’ajuda de la gent del poble amb els diners justos per comprar ciment pòrtland que, juntament amb la sorra i l’escòria de carbó que anaven a buscar al veí poble de Salomó, eren la base per construir els prefabricats amb què es bastiria l’església. L’església no es va acabar de construir, només es va fer la plataforma, una part de la tanca i la base del temple.Tanmateix, va inspirar el que veiem avui que és una petita part de l’obra de Jujol i una interpretació lliure d’algun dibuix de Jujol.