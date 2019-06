Excursions per Alforja per gaudir d'un entorn natural únic

De moment s’inclouen 10 rutes de dificultat moderada o fàcil i accessible per a tots els públics, excepte la ruta 10 que es considera només per experts

Senyalització de les rutes

Ruta organitzada per inaugurar el projecte

Alforja dóna llum verda a un projecte que té com a principals objectius el rescat d’antics camins, i la seva posada en valor per a la seva preservació. Sota el títol Rutes i Camins d'Alforja descobrirem llocs que ens captivaran per aquest entorn natural.Les rutes tenen la intenció d'abastar tot el terme prioritzant en tots els casos antics senders que en el passat van formar part d'una intricada xarxa de comunicació emprada per l'home, els animals que ajudaven al transport i la transhumància. Una xarxa que connectava llocs de molta importància en temps en què l'agricultura i el petit intercanvi de productes com el vi, el licor, els minerals, les avellanes, el gel, les ovelles, etc., eren principals sectors econòmics de la zona. En alguns casos els recorreguts sobrepassen el límit municipal estenent-se a municipis veïns com l'Aleixar, les Borges del Camp, Vilaplana, Arbolí, Riudecols, les Irles o Porrera.En gairebé tots els casos es recomana un recorregut circular amb punt de partida al Parc on es pot aparcar el cotxe. Just aquí han instal·lat un gran plafó explicatiu amb un mapa i una breu explicació de cada recorregut. Paral·lelament també s’han editat dos tríptics informatius per a la difusió del projecte en punts d’informació. De moment s’inclouen 10 de dificultat moderada o fàcil i accessible per a tots els públics, excepte la ruta 10 que es considera només per experts i en les quals s’hi han col·locat assegurances. En aquest cas l’accés és sota la responsabilitat i cal que es respectin certes normes. Malgrat això aquesta és precisament la ruta més interessant, ja que inclou les coves del Rufino i el recentment descobert poblat prehistòric d'Alforja, en un entorn captivador de difícil accés entre cingles.Les rutes per gaudir de la natura són:RUTA 1 -La ruta de les ermites i l’antic camí de les processonsRUTA 2 - El renéixer vinícola de l'antic empori carlistaRUTA 3 - Els camins de l’aigua, la Final i la GarranxaRUTA 4 - El Mirador el punt més alt del nostre termeRUTA 5 - Pel cingle d’Arbolí a la recerca de la memòria d’en Josep FustéRUTA 6 - Per la ruta de les mines fins al Cingle RoigRUTA 7 - El camí de la Mussara i els antics masosRUTA 8 - Rocabruna: el poble perdutRUTA 9 - Un passeig pels Miraltos i els molins de la riera d’AlforjaRUTA 10 - Els camins de la prehistòria. El poblat prehistòric i les coves del RufinoIncorporació de les rutes a WikilocEl projecte de Rutes Alforja que es pot consultar aquí comprèn la incorporació de totes les rutes a Wikiloc, amb una descripció detallada de cada ruta, així com la determinació i geolocalització dels seus waypoints o punts significatius o rellevants, sigui per a l'orientació o la contemplació.Amb l’App de WIKILOC es podrà seguir la ruta i fins i tot descarregar-la al mòbil per guiar-se durant tot el recorregut amb el GPS sense necessitat de connexió a Internet. Totes les rutes a més a més estan disponibles a la web de l'Ajuntament en un document pdf amb la descripció i el mapa de cada una per si prefereixes descarregar-la o imprimir-la.Independentment de l’ús de Wikiloc s’ha previst la col·locació d’uns 40 pals amb quasi 100 banderoles indicant la distància i la durada en llocs apropiats, així com estaques i marques de color per a complementar la senyalització.El projecte no està pensat per a esportistes, si no per a caminants que s’ho agafen sense presses i que per damunt de tot s’interessen per gaudir, amb respecte, del paisatge, la naturalesa i la història.La ruta 10 és molt interessant però de gran dificultat. Els organitzadors conviden a explorar la part més occidental del cingle des de les escales del Susagno fins al grau d’en Dar. Visitaran les coves del Rufino, el poblat prehistòric d'Alforja i el laberint del Grau d’en Dar. Es requereix una bona preparació, hi ha passos d’extrema dificultat amb assegurances per risc de caiguda. Fer la ruta en companyia dels excursionistes d’Alforja és una bona oportunitat pels menys preparats.El punt de trobada serà o bé des d'Alforja a dos quarts de vuit del matí a la Plaça de Dalt. I si volem anar en cotxe fins dalt de tot del cingle: a les 8 del matí a l'aparcament al costat del cementeri. Caldrà confirmació: 626 514 467