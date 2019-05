La reserva natural de Sebes, un entorn paradisíac per admirar la natura

Els cavalls de la Camarga ens regalen una bonica estampa veient-los pasturar entre els aiguamolls

Actualitzada 30/05/2019 a les 10:49

Cavalls de la Camarga

Observació de les aus

Encara queden molts llocs amb la capacitat de sorprendre'ns per la seva bellesa i peculiaritats de l'entorn i, afortunadament, no estan lluny de casa. Un d'aquests és la Reserva Natural de Sebes ubicat a la Ribera de l'Ebre. És un espai fluvial situat a la vora de l'Ebre al seu pas per Flix. Es conserva en aquest enclau un bosc de ribera gairebé intacte. En aquest bosc de ribera predominen els àlbers, els salzes i els xops, i la llacuna de la reserva, alberga una gran quantitat d'ocells. Es poden contemplar cigonyes que viuen en simbiosi amb eles cavalls de la Camarga francesa als aiguamolls.Aquests cavalls ens regalen una bonica estampa veient-los pasturar entre els aiguamolls. Els cavalls de la Camarga provenen de la regió francesa que porta aquest nom i estan adaptats a la pastura prop dels rius en zones humides i inundables. Per tant, són ideals per a col·laborar amb la gestió de la Reserva. Actualment a la Reserva hi ha 10 cavalls de la Camarga que repartits en dos grups gestionen una superfície total de 12 hectàrees. Aquesta superfície està dividida en quatre tancats o zones de pastura. Això, mitjançant un sistema de rotacions permet obrir extenses zones de canyissar, afavorint l'augment de la biodiversitat de flora i fauna present.Els amants de l'observació de la natura, i en particular de les aus, podran gaudir de veure aus pròpies d'aiguamolls i de secans i d'espècies diferents durant l'època de migració. També es poden veure rapinyaires diürns i nocturns a la serra de Llaberia.Aquests dies, a la Reserva Natural de Sebes, té lloc l'anellament de polls de cigonya blanca nascuts a la colònia de cria de la Reserva Natural de Sebes - Flix. D'ençà els inicis del projecte de reintroducció a l'any 2001, cada any s'anellen els polls nascuts just abans que comencin a volar i saltin dels nius.Una altra magnífica possibilitat que ofereix aquest entorn és realitzar rutes a peu o en bicicleta per diferents espais naturals, cada un diferent de l'altre.I per poder conéixer quines rutes i possibilitats té el territori ens podem apropar al centre d'informació de la reserva situat al Mas del Director, una antiga masia restaurada. L'edifici està obert cada dia i ofereix servei de guiatge. A les seves instal·lacions s'hi pot visitar una exposició permanent sobre els orígens i la formació de la reserva natural, així com maquetes i reproduccions a dimensió real d'algunes aus.Dins de l'espai de la Reserva, en una altre mas rehabilitat, el Mas de Pitoia, hi trobem el Centre d'Interpretació del Camí de Sirga, un espai museïtzat que immortalitza el record d'aquells homes de riu, sirgadors i llaguters, amb un petit museu i audiovisual que fa un repàs històric dels usos del riu.La custòdia d'aquesta reserva està realitzada pel Grup de Natura Freixe, membre de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i del Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la XCT. És una organització de caràcter tècnic i divulgatiu que facilita informació, formació, qualitat, assessorament i suport, recerca, impuls i difusió en favor de la custòdia del territori.La Reserva Natural de Sebes ofereix la possibilitat de realitzar visites guiades a l'espai natural. Aquestes visites són realitzades per guies experts (els mateixos tècnics de la reserva natural) i adaptades a grups.Més informació, aquí