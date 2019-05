Cinc llocs espectaculars del Camp de Tarragona on fer-se un selfie

Aquest cap de setmana, Salou és –un cop més– la vostra destinació ideal. Visiteu la nostra ciutat, gaudiu del RallyRACC Catalunya - Costa Daurada i enamoreu-vos de la màgia del Mediterrani, tal com ens mostra @juampe_roma a Instagram. _ Este fin de semana, Salou es –una vez más– vuestro destino ideal. Visitad nuestra ciudad, disfrutad del RallyRACC Catalunya - Costa Daurada y enamoraos de la magia del Mediterráneo, tal como nos muestra @juampe_roma en Instagram. _ This weekend, Salou is –once again– your ideal destination. Visit our town, enjoy the RallyRACC Catalunya - Costa Daurada and fall in love with the Mediterranean's magic, as @juampe_roma shows on Instagram. _ #LiveSalou #Salou #VisitSalou #turisme #turismo #tourism #tourisme #travel #destination #family #holidays #platja #beach #CostaDaurada #CatalunyaExperience #igers #instagramers #igerscatalunya #ig_catalonia #clickcat #fotodeldia #photooftheday #tardor #otoño #autumn #fall #Салоу #костадорада

A post shared by Patronat de Turisme de Salou (@visitsalou) on Oct 26, 2018 at 11:30pm PDT