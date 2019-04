Cinc llocs on portar als nens per aprendre més sobre els animals

Espais on poder gaudir de visites amb animals que, a més, fomenten el respecte pels animals

Per tots aquells que vulguin anar a veure animals amb els infants però des d'una vessant educativa i on es fomenti el seu benestar o es respecti el seu hàbitat esdevenint una alternativa als animals en captivitat. Des del Diari Més fem una proposta dels cinc llocs on poder gaudir d'aquestes visites que a més de gaudir i aprendre, fomenten el respecte pels animals.Aquest és un projecte ubicat al Vendrell on animals i nens tenen un paper essencial. Per una banda, aquesta associació té un munt d'animals que han estat rescats de situacions que implicaven un risc per ells o bé han estat maltractats. En aquest espai viuen una segona oportunitat. Trobarem cavalls, porcs vietnamites, cabres, ovelles, gallines, gossos i tots convivint de manera conjunta i sense problemes. Les visites amb els nens poden realitzar-se únicament en diumenge. Les escoles també poden realitzar les seves visites. Compten també amb el projecte Escola Petits Voladors. Més informació: info@monlabassa.org.L'objectiu del Centre de Cria i d'Interpretació de Tortugues de Marçà és la conservació de la tortuga mediterrània, una espècie protegida i en perill d'extinció. Es pretén fomentar la cria i la reintroducció d'aquestes tortugues al seu hàbitat quan ja tenen entre 3 i 5 anys i la seva closca és ben dura. Els visitants podran veure una cinquantena de tortugues mediterrànies.A més a més, aquest centre ofereix l'atractiu del parc de les olors, una gran jardinera amb plantes aromàtiques amb què es pretén impulsar un projecte de coneixement d'aquesta flora. El centre podrà visitar-se durant la Setmana Santa. Per concretar els horaris, cal trucar a: Tel.: 977 178 000 / 656 955 490 / 653 401 994Aquest és un altre refugi per animals rescatats. Aquells animals que han estat abandonats o maltractats reben les cures necessàries per tenir una vida digna. Aquesta entitat de protecció animal apropa els animals als infants des d'una vessant de respecte i protecció. En la seva tasca, realitzen diferents rescats i intenten donar una bona recuperació als animals que arriben a les seves instal·lacions. És important confirmar els horaris de visita. Més informació, aquí Una magnífica activitat és contemplar els ocells en llibertat, en el seu medi natural. La desembocadura del Gaià és un lloc perfecte per fer-ho donat que a més, l'espai és perfecte per realitzar una excursió. Veurem que hi ha zones de duna acordonades on molt habitualment hi podem trobar ocells buscant menjar: cogullades, gafarrons, cotxes fumades, verdums o caderneres. Degut a la combinació de duna, mar, riu, bosc de ribera, camps i pinar, la desembocadura del Gaià és un lloc molt recomanable per a observar ocells i altres animals. Al riu hi ha una població de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i al bosc de ribera i al pinar s'hi acostumen a observar esquirols.I aquesta darrera proposta està fora del Camp de Tarragona però hem decidit incloure-la perquè pot valdre la pena recórrer uns quilòmetres més per descobrir aquest Centre de Rehabilitació de ximpanzés i macacos. El centre de Rehabilitació de la Fundació Mona esà situat a Riudellots de la Selva. Molts d'aquests ximpanzés han viscut llargs anys en absoluta solitud i terribles condicions, però el centre de rehabilitació proporciona una excel·lent llar a aquests primats rescatats. Es pot realitzar una visita en família i conèixer les seves històries particulars així com aprendre quines són les característiques de cada espècie. Els infants podran descobrir quines són els costums de cada animal en el seu dia a dia. També es realitzen tallers on grans i petits podran aprendre i divertir-se plegats. Més informació aqui