Un mirador natural amb vistes al Priorat històric de la Serra de la Gritella i de la Serra de Llaberia

Actualitzada 31/01/2019 a les 12:18

Existeixen racons al Camp de Tarragona que compten amb una extraordinària bellesa. Són indrets que poden ser sorprenents i perfectes per gaudir de la tranquil·litat i un paisatge incomparable. L'entorn té una bellesa extraordinària.Es tracta d'un mirador natural, no apte per a persones amb vertigen, des d'on podrem contemplar una gran panoràmica del Priorat històric, de la Serra de la Gritella i de la Serra de Llaberia.El camí d'accés fins al balcó presenta algunes dificultats tècniques, ja que en algun moment cal escalar per uns barrots clavats a la roca. No és apte per realitzar amb nens petits i val la pena anar preparat amb un calçat adient.L'inici de la ruta es pot fer des de La Morera de Montsant on trobarem un pàrquing habilitat. Anem seguint els cartells indicadors i agafem l'itinerari del Grau dels Barrots. Seguirem pel PR que ens portarà fins a l'entrada de l'espectacular Grau dels Barrots.El Balcó del Priorat és una enorme roca suspesa en el vuit en el Circ Major del Montsant i que en la seva part superior té un repeu accessible i que és el que la converteix en una espècie de balcó. Les vistes ens deixaran sense alè. Després, podrem seguir vorejant la muntanya per entrar en un petit turó format per rocs i travessant-lo per dintre ja serem dalt i empalmarem amb el camí que ens durà fins a Serra Major.Una ruta circular pels bells paratges de la Serra del Montsant que ens donarà l'oportunitat de gaudir d'una experiència inolvidable.