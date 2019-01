Descobrir pintures rupestres al costat de casa

Rojals és pedania de Montblanc i podem trobar una quinzena de conjunts rupestres que daten entre el 9.000 i el 2.000 aC

Actualitzada 24/01/2019 a les 11:09

Mas d’en Llort

Montblanc té uns importants elements declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO. Un dels aspectes que potser és més desconegut és l'existència de pintures rupestres que representen el món simbòlic dels nostres avantpassats, en concret, en aquesta zona, parlem del conjunt de Rojals.Rojals és pedania de Montblanc i podem trobar una quinzena de conjunts rupestres que daten entre el 9.000 i el 2.000 aC. Per descobrir-ho, es pot fer una ruta pels senders que duen fins als abrics on es van localitzar aquestes pintures, al bell mig de les muntanyes de Prades.Per començar, podem establir com a punt de trobada l'Oficina de Turisme, des d'on s'anirà amb els cotxes particulars fins a Rojals, punt de sortida i arribada de l'activitat. A continuació podem fer-nos una idea amb aquest vídeo promocional del recorregut de Montblanc Medieval:A partir d'aquest indret es fa una caminada circular que passa prop de les restes del Mas de Paisan, el Mas de Pepet i arriba al Mas d'en Llort on es veuen les pintures rupestres dels dos conjunts existents.Està localitzat a les cingleres de la part alta del barranc de Llort. És allà on es conserva un dels frisos més atraients de la faceta caçadora. L’abric és de dimensions modestes i dóna cabuda a 10 figures. Tot seguit es pot visitar les pintures rupestres del Mas de Ramon de Bessó. Correspon al segon conjunt figuratiu o naturalista de la zona, situat a les immediacions de l’Abric del Mas d’en Llort. La cavitat és espaiosa i s’estén al llarg de 10 m, amb una altura de 2 m i protegida per una visera de 1,75 m. Més tard, ja s'agafa el camí de retorn.En aquest recorregut, es pot visitar el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre (CIAR) s'interpreten les pintures rupestres de gran valor patrimonial declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO. Al Centre d'Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades, seu del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, es poden veure una bona mostra d'aquestes imatges prehistòriques i també una exposició, amb reproduccions a escala real dels abrics rupestres, que us introduirà en aquest art tan enigmàtic.L'excursió té recorregut d'uns 8km. i tres hores i mitja de durada. La dificultat és mitjana i cal superar un fort desnivell, tot i així és una ruta apta per a nens a partir de 7 anys i qualsevol persona amb un mínim de bon estat de forma. El que, sense cap dubte, cal portar roba adequada per fer senderisme i afrontar les baixes temperatures dels darrers dies.