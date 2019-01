El Castell de Milmanda, un indret espectacular envoltat de vinyes chardonnay

Catalunya és un territori conegut per l’activitat vinícola, doncs gràcies a la seva tradició cultural, el vi forma part de la història catalana fins a convertir-se en un símbol. I és que només a Catalunya es distingeixen onze denominacions d’origen relatives al vi: Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta.La combinació del turisme i enologia dóna com a resultat una de les experiències gastronòmiques més interessants de les que gaudir sempre que tinguem l’oportunitat.Alguna d’aquestes propostes estan ben a prop de casa a la província de Tarragona com és el Castell de Milmanda al terme municipal de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. Aquest llogaret es troba al costat del Monestir de Poblet. El nom de Milmanda significa castell petit.Les 75 hectàrees de terra plantades a 500 metres d’altitud, a la Conca de Barberà, són terres ideals per al cultiu del millor raïm. En aquestes vinyes hi ha aquest llogaret de Milmanda, una parcel·la de chardonnay de 15 ha. que dóna nom al vi blanc de major prestigi de la Família Torres.Una possibilitat és descobrir un paisatge llegendari visitant el Castell de Milmanda, una edificació del segle XII . Aquest castell medieval és ara un dels indrets espectaculars on la famosa Família Torres té vinyes de chardonnay. El Castell de Milmanda, fortificació artística i històrica on caçaven els emperadors Carlos V i Felipe II, es pot visitar de dilluns a diumenge reservant prèviament a través de la seva pàgina web. El tour inclou visita a la vinya, al Castell de Milmanda, tast de dos vins, i guia expert o sommelier durant tot el recorregut. Més info, aquí El petit castell forma part de la ruta Paisatges del vi de la Conca de Barberà i de la Fundació de Castells Culturals de Catalunya. El mes d’agost coincidint amb la Festa Major de Vimbodí se celebra un concert a l’aire lliure. Els detalls de la ruta, aquí La part més interessant és la proximitat amb el Monestir de Poblet, fet que pot ser el complement ideal per fer un complet recorregut per la Conca de Barberà. Si s'opta per fer aquesta ruta, hi ha diferents senyals direccionals, del GR®171 pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà i amb marques blanques i vermelles de GR.És un itinerari semicircular per conèixer l’activitat de les terres del monestir, pensat per a famílies amb nens.