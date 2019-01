Espectacular ruta circular per redescobrir Reus

Sota el nom, Gran Volta a Reus, un recorregut circular permet gaudir de paisatges urbans i rurals de la Capital del Baix Camp

Arribant a Mas Sunyer

Recentment la regidoria de Medi Ambient i Ocupació ha editat Rutes per Reus i el seu entorn, una guia que recupera ampliant i actualitzat la Guia d’Itineraris rurals i el plànol que l’Ajuntament de Reus va editar fa 14 anys. Entre els diferents itineraris, hi ha una proposta per tal de conéixer Reus al detall. Sota el nom, Gran Volta a Reus, ens proposen una recorregut circular que permet gaudir de paisatges urbans i rurals de la Capital del Baix Camp.Entre aquests racons per apropar-nos a Reus coneixent llocs emblemàtics del territori, destaca per exemple, el barranc dels Cinc Camins, camins històrics que uneixen Reus amb poblacions properes, o el Santuari de la Misericòrida. El Pi de bofarull és un altre dels punts d'interés d'aquest recorregut d'uns 27 km. El Pi, un dels arbres centenaris declarats monumentals per la Generalitat de Catalunya, l’únic al terme de Reus.Un altre dels indrets dels que es pot gaudir d'una impressionant panoràmica sobre la ciutat des de l'ermita de Santa Anna, a Castellvell.Tot i que el trajecte és considerable, també es pot fer algun tram combinat amb altres itineraris o escollint alguna sortida i entrada des de Reus. El plànol de tot el recorregut es pot consultar aquí Per començar, sortim del parc del Trenet i, d’aquí, passant pel santuari de Misericòrdia, creuem la carretera de Cambrils per agafar el primer camí a mà esquerra, el camí dels Morts, que seguim en direcció descendent seguint el camí de la Pedra Estela fins poder creuar la variant sud T-11 per un pont. Una vegada creuat, seguirem pel camí lateral a la variant per l’altre costat, pel camí del Mas de Valls, i sense canviar la direcció arribarem a la rotonda de la carretera de Salou.Des de la rotonda agafem la sortida cap a la urbanització la Plana, dins del terme municipal de Vila-seca. Seguim el carrer principal sense canviar la direcció fins arribar al pont que passa per damunt de la via del ferrocarril. Una vegada creuat el pont seguim a mà dreta i agafem el camí, sempre de més a la dreta, que ens portarà en paral·lel a la via del tren, creuant el corredor del Mediterrani i fins poder creuar l’autopista per un pont a nivell. Aquí comença el polígon Alba. La ruta segueix a mà esquerra des de la sortida del pont fins el carrer dels Pelleters, que agafarem girant a mà dreta per creuar l’autovia de Bellissens i arribar a Mas Sunyer, i tot creuant el barranc de Castellets girarem a mà esquerra per tornar a creuar l’autopista mitjançant un pont aeri fins al camí de la Creu.Seguim tot el camí de la Creu. Creuarem pels ponts el corredor del Mediterrani i els enllaços entre la C-14 i la T-11, i passarem per camins de servei fins arribar a la riera de la Quadra.Seguim tota la riera amunt fins al pi del Bofarull. Cal que creuem la carretera que va a l’aeroport. Seguim després la riera, creuem el camí de Constantí i el camí del Mas de Caselles.Continuem riera amunt i trobarem una escullera a l’alçada de la carretera de Constantí. En aquest punt cal pujar pel caminet a mà esquerra que puja a un camí de servei i tornar a baixar a la riera per un forat a mà esquerra del pont.Seguim riera de la Quadra amunt, i més endavant creuem el camí de les Puntes, la carretera del Morell, el camí del Burgar i la carretera de Montblanc (C-14). Continuem encara més amunt, creuem el pont per sota el ferrocarril i el seguirem fins al camí de la Selva, que trobarem a mà esquerra, just abans d’un camp d’olivers. En pocs metres retornem al terme de Reus.Girem a mà dreta pel camí de la Selva fins al gual de la riera de l’Abeurada, que no creuarem, sinó que seguirem riera amunt fins a l'encreuament del barranc del Picarany amb la riera de la Vidaleta.Deixarem l'encreuament de les rieres a mà dreta i seguirem recte. En paral·lel a la riera de la Vidaleta iniciarem un senderó que ens portarà a la urbanització del Pinar (entre el carrer de la Cerdanya i l’avinguda de la Vall d’Aran).Girem a mà dreta per l'avinguda de la Vall d'Aran i el carrer de la Conca de Barberà fins a l'avinguda del President Companys, que seguirem en direcció nord fins al carrer de l'Hostalera, on girarem a mà esquerra. Trencarem pel camí de la Mineta, just damunt del parc de les Oliveres, fins a la carretera de Castellvell. L'itinerari continua creuant la carretera, seguint el carrer cap a baix i girant al final a mà dreta, per on passa la desviació del trànsit. Seguim fins al carrer de Sant Jordi i el camí de Monterols, on ja deixarem enrere el terme de Castellvell i tornarem a entrar a Reus.La guia d'aquesta ruta juntament amb la resta de recorreguts està disponible de manera gratuïta a la web de l’Ajuntament de Reus, des d’on es pot descarregar el document en format pdf.