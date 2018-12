Una sorprenent ruta fins a arribar al Pessebre dels Estels, al poble abandonat de Castelló

La ruta a Castelló es pot complementar amb la visita a Masboquera on es poden realitzar rutes amb BTT o cavall

Actualitzada 20/12/2018 a les 12:10

Complementar la visita amb una excursió

Existeix un poble situat entre Masboquera i Vandellòs que fa més de 50 anys que està deshabitat. L’any 1997, un grup de voluntaris es van proposar recuperar aquest poble en ruïnes creant l’Associació Masia de Castelló. Aquest grup de gent van treure l’herba i la runa dels carrers per poder accedir-hi i cada vegada s’hi va afegir més gent. Van apostar per crear un Pessebre Vivient el 1998, dissenyant un esdeveniment per donar a conèixer els arts i oficis que es feien al poble, on hi col·laboren els veïns del municipi i voluntaris d’altres indrets propers. El visitant recorre els carrers del poble de Castelló com si d’un viatge en el temps es tractés, les sensacions omplen tots els sentits recordant escenes i vivències.El pessebre arriba a la 20a edició que estarà obert quatre dies, un més que els anys anteriors. En concret, els dies 23, 26 i 30 de desembre de 2017 i 6 de gener de 2018.Aquesta no serà, però, l’única novetat, ja que s’hi estrenaran noves escenes i espectacles. I és que l’Associació ha recuperat un corral vell, per posar l’establia del naixement en un lloc més bonic i cèntric de Castelló i ha fet una sénia d’aigua que la fa funcionar un animal (l’aigua extreta del pou s’aprofitarà per regar l’hort del pessebre). A més, s’obrirà el celler de Cal Santo, una de les cases importants de Castelló del segle XVII, que encara queda dempeus. Els visitants hi podran veure la cuina, el forn de pa, el menjador, el foc a terra, l’estable.En total s’hi representaran trenta-vuit escenes, gràcies als 220 actors i més de 100 col·laboradors que faran possible que aquest poble medieval del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant recuperi, com cada Nadal, la seva vida. Tot això serà els dies 23, 26 i 30 de desembre de 2017 i 6 de gener de 2018. L’horari de visita serà de les 18 a les 20.30 h.Per completar aquesta visita, perfecta per aquestes dates, es pot fer la ruta circular Masboquera-Castelló-Masboquera, d'uns 8 km. Aquest poble és un lloc ideal per iniciar diverses rutes a peu, amb BTT o a cavall. Al centre s’hi troba un dels seus elements arquitectònics més característics: la Torre de les Hores.Aparcar el cotxe a Masboquera i agafar el carrer de les escoles direcció Castelló pel GR-192. Ja a Castelló, baixem per la barrancada agafant el PR-92 fins a la font del mateix nom. Es pot continuar per la pista fins a Masboquera passant per sota de la C-44.