De visita als mercats de Nadal del Camp de Tarragona

Un recorregut per alguns dels principals mercats de Nadal per gaudir en família

Actualitzada 13/12/2018 a les 11:26

Fira de Nadal de Tarragona

Fira de Nadal de Mora d'Ebre

Fira de Nadal del Morell

Mercat de Nadal de Valls

Mercat de Nadal de Reus

Mercat de Santa Llúcia d'Amposta

Aquest cap de setmana podem acabar d'ultimar els detalls decoratius i deixar-nos envair definitivament per l'esperit nadalenc a les nostres contrades. Per això, una bona opció pot ser visitar els mercats de Nadal que trobarem a diferents municipis del Camp de Tarragona. Potser busquem ornamentació, alguna peça nova pel nostre pessebre o brillants garlandes pel nostre arbre però potser simplement podem deixar-nos captivar per l'esperit festiu i càlid d'aquestes dates.Fira de Nadal de Tarragona s'ubica a la Rambla Nova, al tram de les Teresianes, des de les deu del matí a les nou de la nit. La Rambla està plena de Possitànies, arbres de Nadals, tions i Pare Noels. Seguidament, trobarem la Fira d'Artesans i de les Associacions de Tarragona. Allà podrem trobar coses més artesanals així com articles solidaris amb les entitats que en formen part d'aquesta mostra.La 22ena Fira de Nadal tindrà lloc el dissabte 15 de desembre a la Plaça de Dalt de Móra d'Ebre. Començarà a les deu del matí i acollirà un munt d'activitats pensades per gaudir d'aquesta època de l'any. A les onze del matí hi haurà inflables per la mainada. A les 18:10 hi haurà Cantada de Nadales dels nens i nenes de 'Escola Llúis Viñas i del Col·legi Santa Teresa. A les set de la tarda, es repartirà el Brou de Nadal. Més info: aquí La Fira de Nadal tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de desembre. Aquesta mostra combinarà els estands de comerciants locals amb tallers i actes per a tots els assistents: des d'una concentració de Tions fins a fotografies instantànies, passant per una xocolatada o un taller per a aprendre com decorar l'arbre de Nadal, així com espectacles per a tota la família. Entre els actes, també destaca la tercera Festa de l'Oli Nou, aquest diumenge 16 de desembre, amb un esmorzar en què l'oli és el màxim protagonista i que es caracteritza per comptar exclusivament amb productes de proximitat, gràcies a la col·laboració de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre i el Molí d'Oli Mas Montseny. El programa hi inclou els actes més tradicionals com El Tió s'ha tirat un pet!, el Parc de Nadal, l'Home dels Nassos, la revetlla de Cap d'Any, el Patge Reial o la Cavalcada dels Reis Mags d'Orient.Aquest dissabte i diumenge tindrà lloc a Valls, el Mercat de Nadal, la Fira d'Aviram i elements nadalencs. Al Mercat de Nadal de Valls hi trobareu aus vives però també arbres, figures de pessebre, vins i caves, mel, dolços, objectes ornamentals, productes artesanals... i tot el que és típic i necessari per a les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis. Un mercat que tindrà per marc el centre de la ciutat de Valls (la plaça del Blat, el Pati, els carrers de la Cort i Jaume Huguet) i que farà irradiar tota la ciutat i la convertirà en un gran mercat extraordinari que transferirà molt d'ambient i animació als carrers. Hi haurà una àmplia oferta d'objectes ornamentals, figures de pessebre, verd, arbres, plantes, productes artesanals, dolços, torrons, vins i caves, vi ranci, mel, motius nadalencs, tions... adients per a aquestes dates.El Mercat de Nadal s'instal·la a la plaça del Mercadal i compta amb la participació d'11 expositors, que s'ubiquen en casetes de fusta a l'estil dels mercats tradicionals de Nadal del Centre i Nord d'Europa. El mercat, inaugurat el 30 de novembre, romandrà obert fins al diumenge 23 de desembre en horari d'obertura continu, de 10.00 h a 21.00 hores. Els visitants del Mercat de Nadal podran trobar una extensa oferta de productes tradicionals relacionats amb les festes nadalenques: figuretes de pessebre, tions, avets i plantes de nadal, llums i guarniments per a la llar, neules i torrons, llaminadures, productes gastronòmics... També hi haurà una parada amb aviram, àpat típic de les festes de Nadal.Un any més torna a Amposta el Mercat de Santa Llúcia. Aquesta 21a edició, que tindrà lloc aquest diumenge, comptarà amb un total de 55 parades d'artesania, alimentació i comerç. El Mercat, que obrirà a les 10 del matí, estarà ubicat al carrer Major, a la plaça de l'Ajuntament, al carrer Nou i al carrer Corsini. Un mercat que, com és habitual, anirà acompanyat de la fira d'entitats que organitza la regidoria de Sanitat i Serveis Socials, i que servirà d'aparador a les entitats del municipi. El Mercat de Santa Llúcia l'organitza l'Ajuntament d'Amposta amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. S'ubicarà al llarg del carrer Major, la plaça de l'Ajuntament, el carrer Nou i el carrer Corsini, el diumenge 16 de desembre.