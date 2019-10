Descobrir el Mirador d'Alforja, a 915 m d'altitud

El municipi impulsa un projecte sota el nom de Rutes Alforja per descobrir el seu patrimoni natural i cultural

31/10/2019 a les 12:21

Alforja té un valuòs patrimoni natural i cultural per descobrir. El municipi està situat en un punt estratègic, en un turó que connecta amb el Priorat. Hi ha moltes rutes per caminar i la vila ofereix activitats interessants durant tot l'any.Conscients d'això, l'Ajuntament impulsa un projecte sota el nom de Rutes Alforja. Es tracta d'un conjunt de rutes que permeten descobrir els llocs més significatius del terme seguint una xarxa d’antics camins. Inclou una ruta local mitjançant la qual es pot conèixer més sobre els indrets del nucli antic.Aquestes rutes són molt adients per aquells als qui els hi agrada caminar gaudint amb respecte d’un entorn històric i natural incomparable.En particular, avui hem triat una ruta que ens portarà a gaudir d'unes espectaculars vistes però que, hem de considerar, té una dificultat una mica més elevada de les propostes que presentem bàsicament per l'alçada que s'ha de pujar.Aquesta ruta ens portarà passant pel coll d’Alforja a un dels llocs més significatius i punt més elevat del terme d’Alforja amb 915 m: El Mirador. En la seva cima es pot contemplar una petita obra de l’escultor Jassans. També es visiten llocs interessants com les restes de la nevera del Toribio. La tornada es realitza pel camí de Porrera paral·lel a la riera d’Alforja, passant pel seu naixement, i tots els seus afluents.El recorregut passa per la font de més Amunt, pont de la Balcella, creu de Pedra, capella de St. Antoni Petit, creu de Ferro, l’Arenal, pins del Xuxo, coll d’Alforja, nevera del Toribio, pla de les Bombes, coll de Miquel Vicent, font del Teix, Mirador, punta del Vaqueró, coll de Cortiella, font de la Canaleta, l’Aiguabarreig, conduccions d’aigua de la Timba i l'ermita de St. Antoni.Es poden consultar els detalls d'aquesta i les altres sis rutes d'aquest projecte, aquí