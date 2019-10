Un cap de setmana de tardor descobrint l'entorn de les muntanyes de Prades

Els boscos comencen a mostrar una gran diversitat de colors i Prades esdevé un espectacle natural únic

No és cap secret la bellesa natural de Prades que es complementa amb la diversitat de propostes lúdiques, culturals i gastronòmiques que ens ofereix la comarca. Els boscos comencen a mostrar una gran diversitat de tonalitats vermelles, ocres i verds, grocs i Prades esdevé un espectacle natural únic. És el lloc idoni per gaudir d'un cap de setmana de tardor en el fantàstic entorn natural que es configura entre les muntanyes de Prades i el Paratge Natural de Poblet.Entre les propostes per gaudir d'un cap de setmana en aquest entorn, està la de realitzar una visita per la Vila Vermella de Prades. El poble és conegut com la Vila Vermella per la pedra sorrenca de color rogenc que caracteritza gran part dels seus edificis. Carrers i carrerons ombrívols i tranquils parlen d'històries antigues del comtat medieval de Prades. Caminar per aquest pintoresc poble de muntanya serà descobrir encisadors racons, fortificacions, muralles i la plaça porxada o l'església de Santa Maria. Els nens podran passejar i jugar amb tranquil·litat.En aquesta excursió, també es pot visitar l'Abellera, una ermita encastada en una cinglera amb unes vistes bellíssimes sobre la vall del Brugent. Després es pot anar a dinar a Capafonts i gaudir de les típiques patates de Prades, la mel, les castanyes o els bolets que es fan en aquesta zona i que faran treure el màxim profit a una sortida de tardor amb o sense infants.La Vall del Brugent ofereix infinites possibilitats per desconnectar fent senderisme tot descobrint el riu Brugent: salts d'aigua, congosts, boscos i amb una mica de sort, fins i tot, podrem veure la fauna típica d'aquesta zona: el porc senglar, el cabirol, la guineu, el tuixó o la perdiu.La vall del riu Brugent, situada en el cor de les Muntanyes de Prades està formada per boscos centenaris, cingleres espectaculars i alguns cultius. Abunden els boscos de pi vermell, de ribera i alzinars, etc. Entre les activitats destaquen el senderisme, el ciclisme de muntanya, l'escalada en roca i l'hípica. Són nombroses les rutes a peu o amb cotxe pels voltants.Ben a prop, Farena és una possibilitat per descobrir, un poble que s'articula com un petit nucli medieval. Els seus carrers són empedrats i les seves prop de 40 cases ben restaurades són com tornar a una època passada on respirar tranquil·litat. Antigament estava envoltada per una muralla, per això la disposició de les cases és la característica de vila closa.També podeu visitar Alcover i fer una visita al museu, on veureu fòssils impressionants i on us explicaran com eren les muntanyes de Prades fa milions d'anys. Al taller del Museu també hi podreu reproduir, amb guix, el peix pedra, un peix que va viure fa milions d'anys i del qual s'explica una bella història.I si ens dóna de si el cap de setmana, podem visitar les Coves de l'Espluga, unes cavitats naturals utilitzades per l'home des del temps del paleolític. En concret, la Cova de la Font Major és una de les més llargues del món en roca de conglomerat i habitada pel poblament humà que va tenir en l'època prehistòrica. Més info, aquí