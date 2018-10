Viure una aventura subterrània descobrint la Cova Meravelles de Benifallet

Una excursió per veure un espectacle únic on descobrir com la filtració d'aigua i minerals durant milers d'anys crea espectaculars formes

Les Terres de l'Ebre es caracteritzen per tenir uns trets únics i naturals que discorren entre el mar, la muntanya i el riu. Tanmateix, la seva riquesa va més enllà i també podem descobrir llocs màgics com la Cova Meravelles i la Cova del Dos que s'ubiquen a Benifallet. Aquest municipi es troba al límit nord de la comarca del Baix Ebre. Al sector sud-oriental, hi ha la serra i la vall de Cardó.Un espectacle únic on veure com la filtració durant milers d'anys a través del sostre o el terra de la cova, crea les clàssiques estalactites i estalagmites que són una obra d'art de la natura. Tot i que la seva existència ja era coneguda per la gent del poble, no va ser fins al 1968 quan el Centre d'Espeleologia de Gràcia les va explorar per primer cop.

Benifallet turisme from Joan Marco Freixas on Vimeo.

La Cova Meravelles

La sala dels Llapis

La sala de l'amfiteatre

La sala de la música

Cova del Dos

Té un recorregut total de 510 metres, amb uns 9,82 metres de desnivell. Destaca per la quantitat i qualitat de concrecions, especialment les excèntriques. El lent degoteig de les aigües d'infiltració, carregades de carbonats en dissolució, va donant lloc a fascinants formacions, a vegades molt particular, on la imaginació del visitant descobreix éssers fantàstics.La cova Meravelles es va descobrir al 1968. Turísticament, se'n visiten 200 metres, la part turística d'aquesta cova consta de tres sales:La sala dels Llapis, consta d'un munt d'estalactites primetes al sostre, i a la part de terra té una cortina d'estalagmites que envolten una estalagmita totalment cilíndrica en forma d'espelma.Dintre de la sala de l'amfiteatre, trobem els llacs que gràcies a l'aigua i al mineral que arrosseguen fan unes formes circulars que semblen les grades d'un amfiteatre. Dintre de la sala també trobem una de les formacions més estranyes que hi ha dins d'una cova, una formació que sembla desobeir la llei de la gravetat. Aquesta formació se l'anomena excèntrica.I per finalitzar el recorregut, entrem a la sala de la música. Aquesta és la sala més petita però és en l'única que trobem un resum de totes les formacions que hi ha en tot el recorregut.Una altra de les coves que es pot visitar. Rep aquest nom perquè té dues boques d'entrada. Aquesta cavitat té importància en l'àmbit històric, ja que sempre ha estat habitada. La cavitat té 235 metres dels quals se'n veuen 25.De l'1 de novembre fins a Setmana Santa, aquestes cobes estan obertes en cap de setmana i festius i ponts. Més informació sobre els preus i el recorregut, aquí