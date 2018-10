Ruta en bicicleta per la llacuna de l'Encanyissada

Aquest escenari és ideal per realitzar una ruta en bicicleta per la seva orografia i facilitat en el recorregut

La Casa de Fusta

El recorregut circular

Al mig del Parc Natural del Delta de l'Ebre, hi ha la llacuna més gran del Delta de l'Ebre: la llacuna de l'Encanyissada. En realitat es troba al costat dret del delta de l'Ebre, dins dels termes municipals d'Amposta i de Sant Carles de la Ràpita. Té una extensió de 879,23 hectàrees i presenta una profunditat mitjana de 80 cm. Aquest escenari és ideal per realitzar una ruta en bicicleta per la seva orografia i facilitat en el recorregut. La llacuna de l'Encanyissada és probablement un dels llocs més coneguts i visitats del Parc Natural del Delta de l'Ebre però tornar sempre és una bona opció per gaudir de la natura. Aquest itinerari transcorre per una zona del Parc Natural del Delta de l'Ebre on la presència espectacular d'aus està garantida a qualsevol època de l'any.Hi ha la possibilitat de donar tota la volta a la llacuna, amb trams de carretera asfaltada i altres sense asfaltar. El recorregut variarà entre 12 i 18 km depenent si es vol fer la volta a la cubeta gran o a tota la llacuna. És adequat iniciar aquest recorregut des de la Casa de Fusta.La Casa de Fusta és una de les construccions més emblemàtiques del delta de l'Ebre. Va ser construïda a finals dels anys 20 del segle passat per un grup de caçadors que s'instal·laran al delta atrets per la quantitat i varietat d'ocells que albergava aquest espai natural.Actualment, ha sigut habilitada per acollir el Centre d'Informació del Parc Natural del Delta de l'Ebre, on s'aconsella dels itineraris i activitats del Parc. Allà, a més de fer-se amb mapes i informació, es poden llogar bicicletes (n'hi ha amb cadireta) i bici-cars (on hi cap tota la família). Just al davant de la Casa de Fusta hi ha una torre d'observació des d'on es pot apreciar una àmplia perspectiva de la bassa de l'Encanyissada. Durant la ruta hi veureu casetes per observar ocells i panells informatius. Podeu portar prismàtics per observar les aus.A més, el passat mes de març, el recorregut va estrenar nova senyalització turística donat que hi havia queixes de la senyalització.Iniciem el recorregut a la Casa de Fusta i continuem pel carril bici de l'Encanyissada. En aquest tram inicial la vegetació predominant és el canyís, planta que envolta i dóna nom a la bassa. Al final del carril girem cap a l'esquerra per un camí de terra que condueix cap a la carretera que enllaça Sant Carles de la Ràpita i el Poble Nou del Delta. Per evitar-la, just 150 m abans d'arribar-hi, girem de nou a l'esquerra (km 7,4) i continuem per un camí de terra que finalitza just enfront del canal de Sant Pere. Aquí, ens veiem obligats a circular per la carretera durant 500 m. Observem la pantena -art de pesca fix en forma d'embut- i amb molta precaució avancem uns 250 m fins a trobar un nou camí de terra que neix a l'esquerra i que transcorre paral·lel a l'Encanyissada. Aquest camí permet arribar al Poble Nou (km 11,1). Aquí tenim dos possibilitats: tornar a la Casa de Fusta (situada a 2,7 km) o continuar el recorregut.Si es decideix continuar, seguirem amb molta precaució per la carretera que uneix el Poble Nou i la barra del Trabucador. A l'esquerra tindrem sempre arrossars, amb els omnipresents esplugabous (Bubulcus ibis) buscant aliment, i a la dreta, una mica lluny, la badia dels Alfacs. Al darrer tram observem les antigues salines de Sant Antoni i just abans d'arribar a la platja, neix a l'esquerra una carretera que ens portarà fins al mirador de la Tancada, des d'on podrem observar la fauna present a la bassa, especialment flamencs, ànecs collverds i cabussons. És el moment de prendre'ns un descans. Seguirem recte uns 600 m fins a trobar el carril bici que recorre la Tancada.Quan s'acaba el carril (km 21,7), seguim recte per un camí d'ús rural un km fins a trobar la carretera que transcorre paral·lela a un gran canal de terra. Girem a la dreta (km 23,2) i al cap de 700 m trobem el pont per on hem de tombar a l'esquerra per dirigir-nos de retorn al punt de partida. Abans d'arribar-hi, trobem al mirador de l'Embut (km 24,1) des d'on tindrem una magnífica vista del Clot de l'Encanyissada -observeu les fotges (Fulica atra)- i la caixa niu per rates penades més gran d'Europa. Podem contemplar també la Casa de Fusta, situada a 2 km. La distància total de recorregut és aproximadament de 26,2 km.Més info, aquí