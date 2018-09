+Propostes

El bosc de Castellfollit ofereix una excursió amb bolets pintats als arbres que, segur, agradarà als més petits

Actualitzada 27/09/2018 a les 11:18

Casa forestal de Castellfollit

La tardor ofereix un ampli ventall de possibilitats per gaudir de la natura. El temps és més fresc i permet realitzar excursions agradables. És època de bolets, castanyes i de colors càlids que donen una versió de la muntanya única. En aquest sentit, una activitat molt interessant és poder anar a recollir bolets per la muntanya. Una bona opció per començar és la zona del Bosc de Poblet que conté una gran diversitat micològica (més de 700 espècies). En concret, el bosc de Castellfollit ofereix una excursió amb bolets pintats als arbres que, segur, agradarà als més petits.Aquesta excursió és un recorregut circular i permetoptar per un recorregut llarg o un de curt. Ambdós itineraris permeten veure tots els bolets pintats.Els dos itineraris a l'àrea de lleure de la casa forestal de Castellfollit, per arribar-hi cal seguir la carretera de Poblet a Prades i al punt 6.5 km cal agafar la pista de l'esquerra. El camí transcorre cobert per una filera de til·lers; apareix a mà dreta un sender senyalitzat que cal enfilar. El primer tram de sender puja força dret. Cal creuar una pineda centenària de pinassa i pi roig que forma part de l'inventari de boscos singulars de Catalunya. Continuant pel sender, ben aviat s'arriba als primers arbres amb un bolet pintat obra de l'artista Genís Colell. És important, però, buscar la perspectiva adequada per veure bé el bolet.Aquest itinerari transcorre per boscos de pinassa, pi roig, roure martinenc i alzina, acompanyats de moltes altres espècies: serveres, til·lers, avellaners, boix grèvol i aurons...La casa forestal de Castellfollit, d'estil modernista, va ser construïda a començaments del segle XX perquè en fessin ús els enginyers i treballadors que van executar els treballs de restauració del Bosc de Poblet, el qual està inclòs al catàleg d'utilitat pública.Aquest recorregut és una excursió perfecta per la tardor i una opció ideal per realitzar amb infants. I si optem per recollir bolets, cal recordar, que entre les recomanacions de la Generalitat pel consum d'aquest producte si l'agafem nosaltres mateixos, està la de consumir únicament bolets que se saben identificar sense cap mena de dubte.