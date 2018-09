Una excursió per conèixer un arbre de 250 anys al Parc Natural dels Ports.

El Faig Pare és un arbre monumental de 25 metres d'alçada protegit per la Generalitat de Catalunya

20/09/2018 a les 08:43

Com arribar?

El Faig Pare de la Fageda del Retaule, és un arbre monumental d'uns 250 anys i de 25 metres d'alçada i 4 de perímetre. Està ubicat al Parc Natural dels Ports i és un arbre protegit per la Generalitat de Catalunya. Visitar aquest arbre pot ser una magnífica excusa per descobrir una part del Parc Natural dels Ports. Les formacions geològiques del Parc Natural dels Ports constitueixen un paisatge característic únic a Catalunya i inclouen parts d'alguns termes municipals: Arnes, Horta de Sant Joan, Prat de Comte (Terra Alta), Alfara de Carles, Paüls, Roquetes, Tortosa (Baix Ebre) i Mas de Barberans i la Sénia (Montsià).En concret, el Faig Pare o Faig del Retaule, està situat al terme municipal de la Sénia, al Montsià. La seva visita és una bonica excursió que tot i trobar-nos zones pedregoses, els nens a partir aproximadament dels 5 o 6 anys podran fer-la, sempre amb calçat i vestimenta adequada per fer una ruta de muntanya. A prop, també podem trobar un altre arbre majestuós, el Pi Gros, de 31 metres d'alçada i també catalogat com arbre monumental per la Generalitat de Catalunya.Aquests arbres només són una mostra de la riquesa de botànica que hi trobem al Parc Natural dels Ports que engloba més de 1.300 espècies. Les espècies més populars de la flora dels Ports solen ser el margalló les carrasques, els pins, els faigs i els teixos.D'altra banda, la fauna del Parc Natural dels Ports es considera molt important també i compta una gran varietat.Entre els mamífers hi ha destacat la cabra salvatge que, als anys 60 va estar a punt d’extingir-se però va decidir protegir-se i la seva població s'ha recuperat. Entre els mamífers més destacats hi ha la llúdriga, el gat fer i el grup dels ratpenats, que amb unes 20 espècies constitueix una de les comunitats més riques de la península Ibèrica.Per arribar, des de la Sénia, agafem la carretera que duu a Fredes i, just passat el pantà d'Ulldecona, la pista forestal que s'enfila a mà dreta. Un parell de quilòmetres després hi ha una bifurcació, de la qual hem de triar la pista de la dreta, que recorre el barranc de la Fou. Continuem i passem per la font del Teix. Aquest tram és força llarg -té uns 15 quilòmetres- i s'aconsella fer la pista amb un vehicle tot terreny o bé a peu. Hi ha un moment en què apareix un revolt obert a mà esquerra amb certa pujada (just allà hi ha un caminet a mà dreta que duu a la font del Retaule). Per arribar al faig, des de la pista principal, cal deixar enrere el corriol que duu a la font del Retaule fins a arribar a la fageda del Retaule, on veurem una entrada a mà esquerra i el gran faig al fons.