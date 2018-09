Itinerari que transcorre per camins de carro per terres conreades amb vinya i oliveres

13/09/2018 a les 11:37

Aquest itinerari saludable és una ruta circular que es desenvolupa des de l’ermita de la Mare de Déu del Lloret, travessant el torrent de Renau, i el nucli urbà de la mateixa població. Té una distància aproximada de 8 quilòmetres i un desnivell de 140 metres. La tardor és un moment perfecte per gaudir d'aquest entorn.Aquest recorregut passa per camins de carro, per terres conreades i amplis horitzons. La part central del recorregut discorre per senders de muntanya, un bon tram del impressionant torrent de Renau. Es poden veure vinyes i oliveres en el recorregut. A més, també es pot realitzar una visita als pobles de l'Argilaga, Renau i Peralta per acabar de descobrir la zona.La zona per on transcorre l’itinerari també té construccions de pedra seca, dotant de valor simbòlic i identitari al paisatge. És un recorregut d'un alt valor paisatgístic i ecològic. Durant aquest itinerari trobarem informació sobre la població de Renau i l’ermita de Mare de Déu del Lloret, el pla d’acció per a la biodiversitat, els paisatges presents, el torrent de Renau i la vegetació i la fauna de la zona.Aquest recorregut també disposa d’un petit parc de salut on fer exercici i que compta amb diversos plafons informatius que senyalen diferents pautes per tal de mantenir un estil de vida saludable. Més info, aquí