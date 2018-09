L’actual via verda, d’ús exclusiu per a ciclistes i caminants, transcorre per l’antiga via fèrria de la Val de Zafán

Actualitzada 06/09/2018 a les 09:17

Recorregut en bicicleta

La Via Verda de la Val de Zafán és una magnífica oportunitat de gaudir de la natura, caminant o bé en bicicleta, i descobrir un tram que recorre les comarques de la Terra Alta i el Baix Ebre. Entre els llocs que podem descobrir trobarem les antigues estacions, nombrosos túnels, viaductes, els engorjats del riu Canaletes – afluent de l'Ebre- i el Santuari de la Fontcalda, arribant al riu Ebre on veureu l'Assut de Xerta. El lloc de partida s'ubica a Horta de Sant Joan o Queretes i el recorregut d'aquesta via verda és de 32 km.L'actual via verda, d'ús exclusiu per a ciclistes i caminants, transcorre per l'antiga via fèrria de la Val de Zafán. La línia va estar en funcionament durant 31 anys i es va tancar definitivament el 17 de setembre de 1973. Originalment el projecte d'un ferrocarril entre el port de Sant Carles de la Ràpita i la Puebla de Híjar a Terol, és del 1863 però no és fins al 1891 que s'inicien les primeres obres i fins al 1942 que s'acaba el tram fins a Tortosa. L'objectiu era donar sortida al mar als productes provinents de l'Aragó. El fet que l'obra no es conclogués, la va condemnar al desús.També, en aquest recorregut, podem aturar-nos al Centre d'Interpretació del riu a la mateixa Estació de Xerta- seguint el curs del riu Ebre. El Centre d'Interpretació del riu Ebre té per objectiu mostrar als visitants els usos de l'aigua a la ciutat i serveix també com a espai per impartir cursos i xerrades.Hi ha diferents empreses que s'encarreguen d'oferir lloguer de bicicletes per poder fer aquesta via. És recomanable també portar una llanterna de casc o de bici perquè la via passa per molts túnels i hi ha un parell sense il·luminació. A l'estiu, es recomana portar vestit de bany i tovallola perquè a l'alçada del Santuari de la Fontcalda hi ha una part del riu on es viable el bany. També hi ha taules per poder fer el pícnic durant el recorregut.