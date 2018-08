Descobrir Arnes i el seu entorn proper als rius Algars i Estrets

El final de l'estiu és un bon moment per descobrir aquest poble de la Terra Alta amb un entorn únic

Actualitzada 30/08/2018 a les 10:28

Toll de Vidre

Els Estrets d'Arnes

El toll de la Presó

Altres propostes a Arnes

Arnes és un poble ubicat a la comarca de la Terra Alta que ofereix un entorn privilegiat, ideal per visitar amb bon temps. La natura i la història es combinen a Arnes en un resultat espectacular per al visitant. L'orografia del terme està dividida entre la muntanya i la plana, amb el Parc Natural dels Ports i els dos cursos d'aigua que banyen el pla (el riu Algars i els Estrets). Algunes propostes a descobrir són:El Toll de Vidre és un lloc de fàcil accés amb cotxe o caminant, fet que el fan especialment ideal per fer aquesta excursió amb nens. Compta amb una piscina natural foradada a la roca calcària del riu Algars, amb salts d'aigua i un tobogan creat per l'erosió de la pedra, on els nens gaudiran de l'aigua en un entorn únic. L'opció més ràpida (uns 20 minuts) comença agafant la pista senyalitzada des d’Arnes fins al toll del Vidre, que està a uns 7 quilòmetres. Es pot deixar el vehicle a l’aparcament del toll. A mà dreta podem trobar el camí i les escales de baixada al toll del Vidre.Els Estrets és un dels itineraris més espectacular de la geologia dels Ports. Formen part de la Xarxa Natura 200 i actualment és un gran refugi de fauna, gràcies a una geologia formada per impressionants moles de parets de conglomerats i cingleres on col·loquen el niu moltes aus rapinyaires. Podrem també gaudir de l'aigüa, doncs el riu fa camí en aquest recorregut geològicament molt interessant.És el gorg que hi ha més a prop d'Arnes, a menys de dos quilòmetres per una pista forestal de fàcil accés en vehicle. El camí surt de davant de l'Hotel Vilar Rural d'Arnes, un espai destinat a que els més petits gaudeixin d'un allotjament pensat per a famíles. Aquest toll és d'aigües cristal·lines i compta amb parts tant fondes com d'escassa profunditat.Passejar pels carrerons del centre històric i submergir-se en la seva atmosfera medieval, sense deixar de veure l'edifici de l'ajuntament. Arnes compta amb altres propostes com el Centre d'Interpretació de la Mel, el Punt d'Informació del Molí d'Oli i Centre d’Interpretació del Gel. Pel que fa al Centre d'Interpretació de la Mel el trobem a la planta baixa del Casal Municipal. El centre d'interpretació de la Mel pretén ser un espai de divulgació i exposició sobre la mel, la cultura i la tradició que l'envolta, reforçant el vincle identitari d'Arnes amb aquesta tradició centenària.