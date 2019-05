Descobrir una de les platges naturistes més extenses de la Mediterrània

En aquesta ruta per l'Hospitalet de l'Infant es pot visitar la misteriosa Cova del Llop que amaga una llegenda

Cova del Llop Marí

La platja El Torn és, sense cap mena de dubte, un dels símbols de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors i, una de les platges més fotografiades de la Costa Daurada. Amb una extensió de 2 km de sorra fina en un entorn de pins mediterranis i vorejada per dos caps rocosos fora de perill de complexos turístics és un espai únic en el seu ambient.La ruta s’inicia a la cala d’Oques a l’Hospitalet de l’Infant. Just allà hi trobarem els indicadors del GR92 per la dreta, cap a la platja del Torn. El sender puja entre els pins i segueix per la Punta de Cala Bea direcció sud. Passem pel càmping naturista El Temple del Sol , que deixem a la nostra dreta, mentre passem per un estret passadís que limita amb la platja. El Temple del Sol és un càmping a peu de la platja del Torn a l'Hospitalet de l'Infant, un dels principals atractius de la zona, situada en un espai d'interès natural sent una de les platges naturistes amb més extensió, bellesa, tradició i antiguitat de la Mediterrània.Arribats al final de la platja del Torn, seguim recte paral·lels al mar, i el camí ens obliga a passar pel costat d’una petita cala La Cala de la Roca del Torn per tal d’evitar caminar pel costat de la via del tren. Caminem prop dels penya-segats amb alguns passos bastant delicats i elevats. Quan arribem a la part alta de la vessant podem veure des d’allà la Cala Justell. Abans de baixar a aquesta última cala, ens trobarem a l’alçada de la via, davant d’una edificació des d’on surt un camí de terra ample. Aquí creuem la via i seguim aquest camí que condueix cap al pas sota la via per tal d’accedir a cala Justell. Prenem el camí en sentit contrari a la platja i el següent desviament a la dreta, on de seguida hi trobarem un cartell indicador de l’Espai Natural de La Rojala.Un cop som al capdamunt de la Rojala, es pot gaudir d’unes vistes espectaculars. Seguim el sender per a baixar, seguint les indicacions de L’Hospitalet de l’Infant. La ruta ens fa baixar fins al mirador que hi ha al costat de la carretera que baixa a la Platja del Torn. Després de creuar la carretera, seguim en línia recta per la muntanya en direcció a la Punta de la Rojala des d’on veiem perfectament l’Hospitalet de l’Infant. Els descens comença a ser a poc a poc més pronunciat fins a desembocar una altra vegada a la porta del càmping El Temple del Sol. En aquest moment, ja som una altra vegada davant de la Cala Bea i desfem el camí fins a la cala d’Oques.A prop de la platja del Torn hi ha la misteriosa cova del Llop Marí. És especialment recomanable fer una excursió amb caiac o surf de rem fins a aquest espai. Es tracta d’una cavitat excavada pel mar a les entranyes de la muntanya on podem descobrir la llegenda del Llop Marí. Aquest és un animal fantàstic creat pel déu Neptú, que atacava els pirates que s’apropaven a la costa de l’Hospitalet de l’Infant i que, segons expliquen, es refugiava en aquesta cova. Sembla que fa anys que va desaparèixer, tot i que algun pescador assegura haver-lo vist encara fa poc…Un cop a la cova es pot gaudir d’un gran espai que ens sorprendrà. Al fons d’aquesta sala hi ha una petita platja que varia les dimensions en funció de l’estat del mar. En aquest entorn, més que paradisíac, hi ha una galeria lateral en ziga-zaga d’aproximadament 18 metres de longitud, amb una amplitud de quatre metres i una altitud de gairebé dos metres que va disminuint a mesura que s’avança. Una xemeneia dóna inici a la galeria i una espectacular columna la divideix en un punt situat enmig.