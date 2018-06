Seguiu les passes del bandoler de la Guerra de Successió amb la Ruta del Carrasclet

L'itinerari de 13 km comença a Colldejou i acaba a Capçanes

Actualitzada 20/06/2018 a les 11:36

Seguiu els passos que va fer el bandoler més conegut del Camp de Tarragona, el Carrasclet, per les muntanyes de Llaberia. Aquesta ruta recórrer els llocs on va actuar Pere Joan Barceló i Anguera – el Carrasclet – durant la Guerra de Successió de l'any 1714 mentre es resistia a les tropes borbòniques. El bandoler es movia pels boscos d'alzines, muntanyes amb diversitat de vegetació i per camins de ferradura. Una ruta per conèixer el que va ser el refugi d'aquest popular guerriller, que, amagat a la muntanya, liderà accions contra l'exèrcit borbònic de Felip V.Aquesta ruta de 13 km i amb una durada de gairebé 5 hores, s'inicia al poble de Colldejou i finalitza a Capçanes, passant per la serra de Llaberia.Amb una roba adequada, sabates còmodes i protecció solar per aquests dies d'estiu, la Ruta del Carrasclet, passa per camps d'oliveres, tolls d'aigua i barrancs en un paisatge de gran diversitat. L'itinerari comença a Colldejou, segueix per coll del Guix, sender dels Revolts, el Portell de Llaberia, barranc de la Cova fins a arribar al poble de Llaberia. La ruta continua per la font de l'Horta, el collet de la Remullena, els cingles del Tortó, el barranc del Tortó, la Fou, el barranc de Capçanes, el racó de la Sendal i finalment, s'arriba al poble de Capçanes.L'itinerari segueix els senders que unien els pobles de Colldejou i Capçanes amb Llaberia. Encara es poden trobar trossos de camins empedrats amb trams de baixada pedregosos.Per aquesta ruta s'aconsella tenir una mica d'experiència de caminar per la muntanya i es recomana per a nens i nenes a partir de 12 anys. Per conèixer la història del Carrasclet, es pot fer una ruta guiada de cap de setmana per les muntanyes de Llaberia. L'itinerari i recorre els llocs més singulars de Llaberia relacionats amb el bandoler, com la cova i el mirador del Forat de Llaberia, el barranc del Tortó o les coves de la Sendal. La ruta es realitza només amb reserva prèvia i inclou els dos dies d'excursió i una nit d'allotjament rural. Per inscriure-s'hi o demanar més informació es pot trucar al 626 68 49 17.