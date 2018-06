Un espai natural per fer un pícnic i refrescar-se: el Pantà de Riudecanyes

Hi ha un punt on conflueixen el blau l'aigua dolça del pantà amb el blau canviant del mar i el del cel

Castell Sant Miquel d'Escornalbou

Riudecanyes és un municipi del Baix Camp, a mig camí entre les localitats de Duesaigües i Montbrió del Camp, a la part meridional de la comarca. El nucli de població es troba sota del castell de Sant Miquel d’Escornalbou, insigne edificació situada al cim més alt de la serra d’Argentera i a deu quilòmetres del port de Cambrils. Tanmateix, avui proposem una excursió perfecta per fer a l'estiu: el pantà de Riudecanyes.El pantà de Riudecanyes és un embassament que va ser construït a principis del segle XX per proveir d'aigua potable la ciutat de Reus i que avui també s'empra per al regadiu d'altres pobles d'aquesta comarca tarragonina. Tamateix, també està permès el bany i també es poden practicar activitats nàutiques com paddle surf, hidropedales i caiac.L'accés al pantà és fàcil i disposa d'una zona d'aparcament, des d'allí en uns deu minuts arribarem a l'àrea de pícnic. Podrem admirar el seu paisatge de pi blanc i emprendre excursions cap a les muntanyes de la Serra de l'Argentera.L'embassament és un bonic lloc per caminar i gaudir del paissatge. Si ens parem en la vora de la carretera que ens porta a Duesaigües per veure el pantà, en direcció cap al poble de Riudecanyes, ens portarem una grata sorpresa. L'aigua blava i tancada del pantà queda per sobre de l'aigua del mar que brilla molt lluny i immediatament després del mur de tancament de l'embassament. Hi ha un punt on conflueixen el blau de la la seva aigua dolça, el blau canviant del mar i el blau del cel clar que defineix els pobles que miren cap al Mediterrani.Si volem coplementar aquesta excursió, podem aprofitar per visitar el castell monestir de Sant Miquel d’Escornalbou és la principal atracció del poble.L'ascens es realitza per la serra de l’Argentera per la carretera T-343 en direcció al Castell-Monestir d’EscornalbouData de la darreria del segle XII i principis del XIII. Durant segles fou habitat per monjos, des dels agustins fins als franciscans, que el van haver d’abandonar arran de la desamortització. A la primeria del segle XX va ser adquirit per Eduard Toda, que se n’encarregà de la reconstrucció i posterior restauració. A 649 metres d'alçada trobarem l'ermita de Santa Bàrbara que ofereix unes vistes immillorables de la província. Més informació del castell, aquí La zona, a més, és una terra de vinyes i les possibilitats que es poden trobar per la zona, en la mateixa Cooperativa de Riudecanyes, s'organitzen rutes guiades per a famílies i grups destinades a conèixer el treball artesanal de la collita de l'oliva