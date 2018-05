Una excursió per refrescar-se en un entorn bucòlic: el toll del Vidre i el Toll Blau

També es pot visitar el poble d'Arnes on es pot fer una agradable passejada

Arnes és un municipi de la Terra Alta. La població es localitza en un turó al costat del riu Algars. El terme és molt accidentat perquè part del mateix l'ocupen els Ports i el municipi està inclòs en el Parc Natural dels Ports. A Arnes es pot practicar escalada, espeologia, o senderisme.El municipi d'Arnes forma part dels Ports Tortosa-Beseit. Els llocs a descobrir són nombrosos i perfectes si volem fer una bucòlica excussió on, a més podrem refrescar-nos: el Toll del Vidre, el Toll Blau, els Estrets, el Pimpoll, el Pi Ramut, Ermita de Santa Madrona, amb la seva àrea recreativa.Elés un lloc de fàcil accés amb cotxe o caminant, fet que el fan especialment ideal per fer aquesta excursió amb nens. Compta amb una piscina natural foradada a la roca calcària del riu Algars, amb salts d'aigua i un tobogan creat per l'erosió de la pedra, on els nens gaudiran xipollejant en un entorn únic.Es pot accedir per la T320 entre Horta entre Horta de Sant Joan i Arnés. Quan arribeu a la segona bifurcació, hi ha un indicador cap al Vilar Rural d'Arnes (un complex hoteler pensat i ideat per infants i famílies). Uns 500 metres després passat el camí que ens portaria a aquest vilar hi ha una font de pedra a l'esquerra del camí. Tot seguit, hi ha una esplanada on és possible deixar el nostre vehicle per començar l'excursió. La zona del Toll del Vidre no disposa d'una àrea habilitada per fer un pícnic però les roques a la vora del riu són prou còmodes per fer un entrepà. El toll té un petit salt d'aigua que la fa molt atractiva i es pot gaudir d'una petita platja de pedres ideal per estendre la tovallola i perquè els més petits s'entretinguin.Elés una altra de les excursions que es pot fer al Parc Natural dels Ports i també és molt espectacular. El riu Estrets, afluent de l'Algars, s'obre camí entre congostos des de les muntanyes més altes dels Ports i va deixant al seu pas algunes piscines naturals. Es troba a uns deu quilòmetres de la població terraltina i és un espai d'una gran bellesa, especialment pels colors que hi reflecteix la seva aigua neta i transparent. Es pot accedir des d'Horta de Sant Joan, seguint els indicadors del Parc Natural que ens porten a l'àrea recreativa de la Franqueta.Es tracta de dues excursions que poden realitzar-se en aquesta zona, especialment en els mesos de calor, però les possibilitats que ofereix el terme municipal d'Arnes són encara molt més diverses.