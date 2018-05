Una ruta pel Parc Natural del Montsant: la Vall de Cavaloca i Mas Roger

Montsant és un dels espais més singulars de Catalunya pel seu peculiar relleu, l’abrupta orografia i la important biodiversitat

Ruta per la Vilella Baixa

El Parc Natural de Montsant organitza aquesta primavera i estiu un conjunt d’activitats per donar a conèixer el patrimoni natural, cultural i paisatgístic d’aquest espai protegit, com ara itineraris de senderisme interpretatiu, sortides naturalístiques, cursos i tallers monogràfics.Montsant és un dels espais més singulars de Catalunya. El seu peculiar relleu, l’abrupta orografia, la important biodiversitat, i l’escàs grau de desnaturalització configuren un paisatge únic i de gran valor que conté un elevat nombre d’espècies d’interès, i esdevé alhora una de les principals reserves de flora i fauna de les serres litorals mediterrànies.En concret, diumenge 27 de maig es fa una sortida de senderisme interpretatiu descobrirà ‘la vall de Cavaloca i Mas Roger’, en el marc del dia europeu dels Parcs. Serà a càrrec de la museòloga Montserrat Caballero i s’ha organitzat amb el suport dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Cultura. Aquest entorn, va ser declarat bé cultural d’interès local l’any 2009 pel seu valuós patrimoni històric i etnogràfic. Caminant per la Vall de Cavaloca, es podran descobrir restes de l’activitat humana, rastres d’animals, paisatge i vegetació. En el recorregut, es pot veure com es vivia en una masia senyorial de Montsant i veure aus rapinyaires i altres ocells.I el següent diumenge, el 3 de juny, coincidint amb la Setmana de la Natura, les abelles seran protagonistes, en un taller d’apicultura per conèixer l’espècie, l’extracció de la mel i els seus aprofitaments.En aquesta zona també podem fer una ruta per la Vilella Baixa. Un recorregut per a persones que volen fer una bona passejada i contemplar alguns dels paisatges de la part més meridional del Parc Natural. Cal seguir les indicacions de la ruta IV: Sender dels Montalts que està senyalitzat amb pals de fusta de Turisme de Catalunya. La ruta transcorre durant força temps per trams empedrats que ens permetran imaginar la vida dels traginers i dels pagesos quan utilitzaven els camins rals en els seus desplaçaments per la muntanya. Podrem contemplar els paisatges que ens ofereix el riu Montsant en el seu pas per l’estret que forma la serra de la Calçada i la Roca de La Figuera. També podrem observar alguns dels indrets que van tenir protagonisme en la Batalla de l’Ebre, any 1938.Totes les activitats són prèvia inscripció. Per rebre informació sobre el Parc, cal escriure a: activitats.pnmontsant@gencat.cat. Més informació aquí