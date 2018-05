Redescobrir Reus amb la Ruta del Vermut

La capital del Baix Camp ofereix la possibilitat de fer escapades tematitzades al voltant d'aquesta beguda

Actualitzada 17/05/2018 a les 12:11

Tastos comentats a 3 cellers productors diferents (Miró, Yzaguirre, De Muller)

Visites guiades a establiments estretament vinculats al món del vermut (Vermut Rofes i Museu del Vermut).

Quatre rutes dinamitzades i en algun cas teatralitzades, per descobrir la història i l'essència del vermut de Reus.

Escapades a la Ruta del Vermut de Reus

Reus ofereix un gran ventall de propostes per gaudir del temps de lleure. Sense cap dubte, la riquesa patrimonial modernista és un dels tresors de la capital del Baix Camp però no és l'única. Una altra d'aquestes opcions que val la pena conèixer és la vinculada al Vermut.El vermut és una beguda elaborada a base de vi, alcohol, i una particular combinació de plantes aromàtiques que li donen l'aroma i el gust que el caracteritzen. Reus va ser pionera en la producció de vermut i l'any 1892 Joan Gili va registrar la primera marca de vermut fet a Reus. Durant els anys posteriors, més de 30 empreses de Reus es van dedicar a la seva elaboració, una competència que va contribuir a l'excel·lent qualitat d'aquest producte. Actualment vàries empreses es dediquen a la producció de més de 30 marques d'aquesta beguda, que es caracteritza perquè s'elabora seguint el mètode tradicional transmès durant sis generacions, i que compta amb l'etiqueta «vermut de Reus».El «vermut de Reus», és una proposta d'enoturisme molt singular i atractiva. Un total de 8 marques i tres empreses turístiques de la ciutat realitzen activitats dinamitzades o teatralitzades entorn de la història i la cultura del «vermut de Reus». Actualment, la ruta compta amb nou activitats diferents per descobrir l'essència del vermut de Reus, que inclouen:Destacada menció és la que podem fer del Museu del Vermut . És un edifici modernista que acull la millor col·lecció del món sobre vermut. Propietat d'en Joan Tapias, és una col·lecció única, amb més de 5.000 peces relacionades amb el vermut: 1.900 marques de 56 països, 1.400 botelles, 300 cartells publicitaris, 3.000 etiquetes i centenars d'objectes comercials i decoratius. Acull una vermuteria, on es poden degustar i adquirir diferents marques de Vermut, i un restaurant.La novetat d'enguany que recentment s'ha presentat des del consistori és que Reus ofereix la possibilitat de realitzar escapades al voltant del món del Vermut. Lluny de ser una opció només per la gent de fora de la província, pot ser una opció interessant per passar un cap de setmana diferent i ben a prop. Aquesta iniciativa combina allotjament als hotels de la ciutat amb la realització d'experiències de la «ruta del vermut» i la descoberta del patrimoni. L'escapada inclou nou escapades diferents que inclouen com a mínim una nit en un hotel de Reus i una experiència de la Ruta del Vermut. Aquesta proposta es pot consultar a la pàgina www. reuspromocio.cat, en l'apartat dedicat a la Ruta del Vermut de Reus.