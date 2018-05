Cinc passejades inoblidables per descobrir l'Espluga del Francolí

Aquests cinc recorreguts tenen una llargada d’entre 5 i 12 quilòmetres i són de dificultat baixa o mitjan

Actualitzada 10/05/2018 a les 09:17

Passejades i itineraris

1. Camí de l’Espluga al Monestir de Poblet

2. Camí de l’Espluga a l’Ermita de la Trinitat

3. Camí de l’Espluga a Vimbodí i a l’inrevés

4. Camí de la Piponeta de Vimbodí

5. Camí del Pinar dels Diumenges de Vimbodí

Perdre’s enmig d’un mar de vinyes i camps de blat, però tenint sempre com a teló de fons les Muntanyes de Prades i el Bosc de Poblet. Aquesta és la proposta que ofereix l’Espluga de Francolí. I és que el municipi de la Conca de Barberà disposa de paisatges inoblidables, que faran les delícies d’aquells que vulguin gaudir d’una jornada o d’una escapada de turisme actiu i de natura únic.El naixement del riu Francolí, que dóna nom a la localitat, fa que aquells que vulguin iniciar-se en el món de l’espeleologia puguin fer una ruta pel naixement del riu Francolí en el tram subterrani que transcorre per les Coves de l’Espluga. Ara bé, si el que volem és gaudir de l’aire lliure, podem seguir diversos itineraris, que ens mostraran els voltants de l’Espluga i que també ens duran a poblacions veïnes com Vimbodí i Poblet.D’una banda, es poden fer un total de cinc passejades que ens permetran descobrir els paisatges de l’Espluga i activar el nostre cos, sigui caminant o anant en bicicleta. Aquests cinc recorreguts, que tenen una llargada d’entre 5 i 12 quilòmetres i són de dificultat baixa o mitjana, permeten conèixer alguns dels indrets més emblemàtics de la zona com l’Ermita de la Santíssima Trinitat, el Castell de Milmanda o el Monestir de Poblet.Totes elles es poden trobar detallades al web esplugaturisme.cat.L’itinerari discorre per camps de cultiu i ens aproparà al monestir de Poblet. Abans d’arribar-hi passarem pel nucli de les Masies. Actualment és una zona hotelera, però antigament eren balnearis que aprofitaven les aigües que portàven ferro i magnesi.Aquest itinerari ens acosta a l’Ermita de la Santíssima Trinitat on s’hi venera una imatge trobada. L’actual edifici és del s. XVIII. Hi trobareu una àrea de lleure on els espluguins hi acudeixen amb assiduïtat per a fer-hi menjades. El recorregut comença per un camí d’uns 3,5 km i després segueix per senders que s’endinsen al Bosc de Poblet.Aquest camí comunica els pobles de l’Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet. L’itinerari passa pel Castell de Milmanda i per l’ermita dels Torrents on hi trobareu una font. Aquest és un itinerari que es pot escurçar: Al Castell de Milmanda es pot girar i seguir un camí també senyalitzat que permet retornar al poble d’origen del recorregut, ja que l’inici del trajecte tant pot començar a l’Espluga com a Vimbodí.Aquest itinerari transcorre per tot tipus de sòls: pista, trialera i asfalt. Amb la peculiaritat que es pot escurçar per fer-la més apta a tots els nivells. Recorre llocs emblemàtics de la història de Vimbodí i Poblet, com són: el molí del Salt, el pont del Salt i les fonts del Gorg. Travessa camps d’avellaners, olivers, vinyes i pinars tot gaudint del relleu de les muntanyes de Prades i Bosc de Poblet.Aquest recorregut és molt recomanable per a famílies i es pot escurçar per fer-lo més apte per a tothom. És apte per nens i adults acostumats a anar en bicicleta de muntanya. Ens endinsarà per terres fèrtils on hi trobarem sembrats, noguers, avellaners, olivers, etc., tot seguint el fons del relleu de les muntanyes de Prades; travessarem les partides de Cantanoella, les Alberedes, i el Corregó, antic poblat, del qual avui no en queden restes.Ara bé, aquestes rutes no són les úniques que ens permeten descobrir la natura que envolta l’Espluga. I és que el municipi forma part del Paratge Natural de Poblet, indret que es caracteritza per tenir una fauna i flora única i protegida. Per poder-la conèixer, s’han creat diversos itineraris que ens permeten explorar el Bosc de Poblet en funció de quin sigui el nostre interès. Així doncs, si volem conèixer la flora, podem resseguir amb les nostres passes l’itinerari de natura per l’alzina de la Pena o l’itinerari per la teixeda i la roureda de roure reboll. A la tardor, si ens apassiona el món dels bolets, podem fer l’itinerari micològic pel bosc de Castellfollit.Si el que volem és conèixer la història del Monestir de Poblet i gaudir d’unes magnífiques vistes, l’itinerari històric pel Bosc de Poblet serà una opció perfecta. Cal dir que aquests quatre recorreguts són de dificultat fàcil o mitjana i tenen una llargada d’entre 3 i 12 quilòmetres. Per contra, si busquem un itinerari d’alta dificultat, gaudirem d’allò més amb l’itinerari geològic del Bosc de Poblet.