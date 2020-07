La majoria dels lectors del Diari Més han decidit no marxar de vacances enguany

La por a l'afectació de la Covid-19 està molt present en la majoria dels enquestats, tot i que també hi ha raons econòmiques de pes

08/06/2020

Els lectors del Diari Més ho tenen clar: el coronavirus encara és un risc latent i les vacances no serviran per marxar gaire lluny. Aquesta és la conclusió d'acord amb els resultats de l'enquesta que els últims dies hem tingut activa a diarimes.com.La pregunta era clara i directa: 'marxaràs de vacances?'. La resposta majoritària ha estat que no en gairebé el 80% de les respostes. Els motius, però, poden ser diferents.D'aquesta manera, la majoria dels que no marxarà de vacances, el 47,2% ha pres aquesta decisió perquè encara preocupa l'afectació de la Covid-19. Hi ha, però, una altra raó de pes per a decidir prescindir de marxar fora per vacances i és l'econòmica. Un 30,8% dels enquestats afirmen que no marxaran perquè no tenen diners per a fer-ho.Del percentatge minoritari que sí que té previst marxar de vacances, el nombre més alt, el 13% ho farà perquè ja les tenia planificades i la seva decisió es mantindrà independentment de l'afectació del coronavirus. En menor mesura, el 8,9% de les respostes, indiquen que ja no tenen gens de por de l'afectació de la Covid-19 i aniran tranquil·lament de vacances.