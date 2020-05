1 de cada 2 enquestats sortirà a córrer

El 25% creu que la mesura portarà conseqüències

04/05/2020 a les 08:33

La meitat dels enquestats pel Diari Més sobre si tenien intenció de sortir a córrer a partir d'aquest dissabte, han respost afirmativament. En particular un 50.71% han dit que aquesta era la seva voluntat. D'aquests, un 28,03%han assegurat que sí perquè «ja ho feia abans i ara reprendre l'esport» i un 12.68% apunta que sí ho farà malgrat no entrenar, perquè «vull provar-ho», expliquen.







Consulta els resultats



Els enquestats que no sortiran a córrer sumen un 49,29%. D'aquests, un 23.94% afirma que no sortirà perquè «no practica aquest esport» i un 25.35% no comparteix la mesura i opta per respondre que «no ho trobo bé i tindrà conseqüències».El 2 de maig ja s'ha pogut realitzar «activitat física individual». Aquesta ha estat una mesura molt esperada per milers d'esportistes que van haver d'interrompre els seus entrenaments habituals durant els més de quaranta dies que portem confinats i com acullen aquesta mesura.