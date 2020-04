La majoria dels enquestats pel Diari Més rebutgen que ja surtin els nens

La majoria dels enquestats rebutgen que els infants surtin al carrer. En concret, un 52,75%, respon de manera negativa davant la pregunta de si veuen bé que els infants puguin sortir una hora al dia.Malgrat hi ha una marcada divisió d'opinió entre els que ho veuen necessari i els que consideren que és un perill, un 39, 56% creu que «és un risc que no calia prendre». D'entre els que no ho veuen bé, un 13,19% opina que «també hi ha altres sectors de la població que ho necessiten».Els que sí donen suport a la mesura sumen un 47,26%. En concret, un 23,08% opinen que era una mesura «urgent pel propi benestar» dels menors. Un 24.18% dels enquestats dona suport a la mesura però demanant que també els nens de més de 14 anys puguin sortir.Consulta aquí els resultats.