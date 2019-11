La majoria d'enquestats considera que la visita del Rei a Barcelona no va ser adient

Un 59,43% de les persones que van participar en l'enquesta creuen que la presència del monarca no va ser adequada

Actualitzada 11/11/2019 a les 13:49

La majoria d'enquestats pel Diari Més sobre si consideren que la visita del Rei Felip VI a Barcelona va ser adient, opinen que no. En particular, 59,43% creuen que no va ser adequat. D'aquests, un 30,70% van respondre que «els actes de la monarquia els veig completament innecessaris, ara i sempre». S'afegeixen el 28,73% que van respondre que «és un acte de provocació i electoralista».D'altra banda, un 42,1% han opinat a favor de la visita. En concret, un 29,17% van respondre que «el rei és lliure de visitar Catalunya quan vulgui» i un 11,40% creu que va ser un acte «únicament institucional i no electoral».El rei Felip VI va visitar el passat dilluns Barcelona pel lliurament de Premis Fundació Princesa de Girona. L'arribada de la família reial en plena campanya electoral ha provocat queixes d'ERC i Junts per Catalunya i també l'anunci de protestes i cassolades. És la primera visita del monarca a Catalunya des que s'ha fet pública la sentència del judici del procés.Els resultats es poden consultar aquí