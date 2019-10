La meitat dels enquestats pel Diari Més creu que la sentència de l'1-O és injusta

L'altra meitat considera que sí que és justa o que hauria d'haver inclòs el delicte de rebel·lió

21/10/2019 a les 09:50

El 51% (50,79%) dels enquestats pel Diari Més sobre la sentència de l'1-O opina que és molt dura. En concret, un 35.08% creu que «És una sentència molt dura i injusta» i un 15.71% opina que «És una sentència que respon a interessos polítics».Per contra, un 49% (49,21%) creu que sí que és justa. D'aquests, un 31.41% opina que «És justa, compleix estrictament amb la legalitat». S'afegeix el 17.80% dels enquestats ha opinat que «hauria d'haver-hi inclòs el delicte de rebel·lió».En aquesta ocasió, doncs, les respostes obtingudes a l'enquesta del Diari Més, després de conèixer la sentència del Suprem, han donat com a resultat una divisió pràcticament equitativa dels vots. Consulta aquí , els resultats.Cal recordar que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras a 13 anys de presó pels delictes de sedició i malversació; 12 per als exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa pels mateixos delictes; 11,5 per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell per sedició, i 10,5 per als exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull per aquest mateix delicte. Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han estat condemnats a 9 anys d'empresonament per sedició, mentre que els exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila no entraran a la presó perquè han estat condemnats per desobediència a una multa de 60.000 euros. Tots ells estan inhabilitats pels mateixos anys que la condemna.