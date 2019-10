Vuit de cada deu enquestats pel Diari Més volen pagar amb targeta al bus

Un 12% apunta que cal baixar els preus del bitllet

Actualitzada 07/10/2019 a les 13:10

Un 84% ( 83.92%) dels enquestats vol que es pugui pagar amb targeta de crèdit al bus. D'aquests, un 70% (69.93%) considera que «així s'evitaran problemes a l'hora de pagar quan una persona no té efectiu o bitllets petits». I un 14% considera que «reduirà el temps de pagament facilitant l'atenció a l'usuari».D'altra banda un 16% dels enquestats apunta que no es una bona idea. Analitzant les respostes, un 11.89% creu que és prioritari és «abaixar els preus» i un 4.20% creu que «és un tema superficial que no canvia res l'ús».Fa uns dies, va ser el Grup Municipal de Junts per Tarragona qui va proposar a l'Empresa Municipal de Transports (EMT) que els autobusos municipals incorporin datàfons perquè els usuaris puguin pagar el bitllet senzill amb targeta o el telèfon mòbil.Consulta aquí els resultats.