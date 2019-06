Opinió dividida en l'enquesta del Diari Més sobre el projecte d'eliminació de les vies del Moll de Costa

Un 55% opina que aquest és un projecte que encara no és realista

Un 55,55% opina que no és viable. En concret, un 41.41% creu que «No és realista si Adif i Fomento encara no han contemplat la cessió d'aquesta àrea». S'afegeix un 14.14% que creu que no és realista donat que «manquen recursos econòmics portar-ho a terme a curt termini».D'altra banda, 44.44% opina que el projecte d'eliminació de les vies del Moll de Costa és realista. En concret, un 28.28% opina que «Sí, si hi ha un estudi tècnic que ho avala». S'afegeix un 16.16% que creu que «si el nou Govern li dóna prioritat al Barri del Port».Cal recordar que el regidor d’Urbanisme en funcions, Josep Maria Milà, va plantejar fa dos anys la possibilitat d’eliminar bona part de les vies de tren ubicades al Moll de Costa per recuperar espai per a la ciutat. El seu equip treballa des de gener per presentar el projecte a ADIF, propietària de gran part de l’espai, on ara hi ha vies sense servei i oficines de l’empresa pública encarregada de la gestió, construcció i explotació del servei ferroviari. Un estudi extern, finalitzat l’abril passat, avala el propòsit de Milà i veu viable la desaparició de bona part de les vies que transcorren en paral·lel als tinglados, així com un espai més petit a l’estació de tren de Tarragona, on podrien desaparèixer dues vies.Pots consultar els resultats de l'estudi aquí