La majoria d'enquestats opina que el Seguici Popular no ha d'acompanyar l'entrada del nou arquebisbe a Tarragona

Un 55,71% estan en contra que s'acompanyi al nou arquebisbe

Actualitzada 03/06/2019 a les 09:10

La majoria d'enquestat pel Diari Més sobre si el Seguici Popular ha d'acompanyar l'entrada del nou arquebisbe de Tarragona han respost que no. En total, 55,71% estan en contra que s'acompanyi al nou arquebisbe. En particular, un 30% van respondre «No, si ho han decidit per majoria les entitats que participen s'ha de respectar». A més, un 25.71% opina també que «No, no s'ho mereixen després dels presumptes casos d'abusos sexuals a la diòcesi de Tarragona».Per contra, un 36,67% dels enquestats consideren que sí haurien d'acompanyar-lo. En concret, un 22.86% opina que sí perquè «és simplement una qüestió de tradició» i un 13.81% assegura que sí, «que el nou arquebisbe no té la culpa». Per últim, un 7,62% apunta que «desconec la polèmica».Cal recordar l'assemblea d'entitats del Seguici Popular de Tarragona va rebutjar fer la sortida excepcional que acostuma a dur a terme per acompanyar l'entrada del nou arquebisbe a la ciutat. Està previst que Joan Planellas faci aquest pas el dissabte 8 de juny. L'assemblea va realitzar la votació a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), en un context de denúncies de pederàstia a l'arquebisbat tarragoní.Entra i consulta els resultats, aquí