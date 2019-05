Opinió dividida en l'enquesta sobre si continuar sent usuari de Huawei

Els enquestats que asseguren sí afectarà els seus hàbits de compra respecte a aquesta companyia sumen un 47,37% del total

Actualitzada 27/05/2019 a les 09:39

L'empresa Huawei ja no podrà vendre productes als Estats Units. Però a més les empreses estatunidenques no podran oferir serveis al gegant xinès, especialment preocupant quan Huawei fa servir l'Android de Google. Des del Diari Més vam preguntar als nostres lectors sobre com afectaria aquesta notícia a la seva decisió a l'hora d'adquirir els seus dispositius. La resposta ha estat molt dividida però un 42.11% apunta que no afectarà «quan m'hagi de renovar el mòbil ja estarà solucionat». D'altra banda, un 26.32% apunta que «Sí, totalment, deixaré de ser usuari de Huawei». I un 21.05% assegura que « ja no compraré un dispositiu d'aquesta companyia». En aquest sentit, sumant els resultats, els enquestats que asseguren sí afectarà els seus hàbits de compra respecte a aquesta companyia és d'un 47,37%.D'altra banda, un 10.53% apuntava que «no acostumo a comprar productes xinesos».Aquestes mesures se sumen a la guerra comercial que Trump ha iniciat amb la Xina, que ha portat a la imposició d'aranzels a la importació de nombrosos productes i que ha estat resposta amb mesures similars per les autoritats xines.Consulta aquí els resultats.