La majoria d'enquestats no està satisfet amb les seves condicions laborals

Un 40% sí està content amb les condicions de la seva feina

Actualitzada 20/05/2019 a les 11:13

Un 57,14% dels enquestats del Diari Més sobre les seves condicions laborals respon que no ho està. En particular, un 33, 33% creu que no són bones «no em permeten conciliar» i un 23,81% opina que «No, si els horaris fossin més flexibles compensarien les condicions salarials».Un 39,86% opina que sí està satisfet amb les condicions laborals. En particular, un 28, 57% considera que les seves condicions «Sí, en general són bones» i un 14,29% opina que està satisfet «però estaria més satisfet amb horaris menys rígids».Cal recordar que l'Organització Internacional del Treball (OIT) i la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i Treball (Eurofound) van presentar a Ginebra els resultats del primer estudi comparatiu sobre les condicions de treball, que comprèn a 41 països de diferents regions. Segons aquest estudi, el 82% dels treballadors d'Espanya estan satisfets de les seves condicions de treball amb aspectes a millorar en termes de flexibilitat i autonomia, mentre que el país és un model quant a benestar mental i suport social de col·legues i superiors.Consulta els resultats de l'enquesta, aquí