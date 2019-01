La majoria d'enquestats pel Diari Més creu que els taxistes no tenen raó en el conflicte amb les VTC

Tan sols un 14.29% dels enquestats donen la raó als taxistes

Actualitzada 28/01/2019 a les 12:44

La majoria dels enquestats, un 60%, pel Diari Més opinen que els taxistes no tenen raó en les seves reivindicacions. En concret, d'aquest 60%, un 35% creu que «els taxistes no tenen raó perquè han d'entendre que han de poder conviure els dos models de mobilitat» i un 25% opinen que «els taxistes no tenen raó perquè no poden posar fre a les noves maneres de consum que ofereixen les noves tecnologies». El sector del taxi va encetar la vaga indefinida en no estar d'acord el decret llei de la Generalitat sobre Uber i Cabify.Un 19.05% apunta a que la culpa és de les administracions donat que no van presentar una solució eficaç al conflicte.Hi ha una minoria que apunta que la culpa és de les grans companyies com Uber, amb un 9.52% de les respostes dels enquestats. Aquest grup opina que «són les culpables perquè no poden utilitzar les noves tecnologies per destruir un sector regulat».Tan sol un 14.29% va donar la raó als taxistes amb l'argument de «els taxistes tenen raó perquè és un servei públic i ha d'estar correctament regulat».Cal recordar que el sector del taxi va decidir aquest dimecres posar punt final a la vaga indefinida que van iniciar divendres passat contra el decret de la Generalitat per regular les VTC. Ho han fet després que dimarts el Govern habilités l'AMB a ampliar fins a una hora el temps de precontractació dels serveis de Cabify i Uber.Pots consultar els resultats de l'enquesta, aquí